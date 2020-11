La ONCE reparte más de medio millón de euros en el Tiro de Línea

Esteban reconoce que todos los días quiere dar el premio y todas las noches comprueba los números ganadores antes de irse a dormir. “Todos me decían; “A ver cuando lo das otra vez”, “A ver cuando lo das”. Y lo he dado. Esto sube el ánimo que el de la calle está por los suelos, todavía no me lo creo”. Francisco José estuvo a punto de quedarse con uno de los números agraciados porque la suma de las cinco cifras da 17 y siempre compra esos cupones, pero a última hora un cliente lo compró. “Me siento alegre igualmente, yo por lo menos tengo un puesto de trabajo, el que le ha tocado no sé”, explica.

El día anterior la ONCE repartió también un millón y medio de euros entre Alhaurín de la Torre (Málaga) y Almería. El sorteo del martes tenía motivo andaluz porque estaba dedicado al Mercado Sánchez Peña de Córdoba, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este año a los mercados más populares de España, y ha llevado el resto de sus premios a Castilla León, Navarra y Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.