La Real Maestranza de Sevilla recibirá la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes

Se trata, en definitiva de la medalla número 28 ligada al mundo de la Tauromaquia aunque, una vez más, no haya recaído directamente en un matador de toros. La lista la inauguró Antonio Ordóñez en 1996 y le siguieron consecutivamente El Viti, Curro Romero, Litri, Pepe Luis Vázquez, el ganadero y rejoneador Álvaro Domecq y Díez, Antoñete, Rafael de Paula, Manolo Vázquez, Ángel Luis Bienvenida, Espartaco, Paco Camino, José María Manzanares, Enrique Ponce, el crítico Manuel Molés, José Tomás, Francisco Rivera Ordóñez, Luis Francisco Esplá, Joselito, Pepín Martín Vázquez, Ángel Peralta, Victorino Martín, El Cordobés, Hermoso de Mendoza, El Juli, Dámaso González y la sastra de torero Natividad González. Hay que recordar que Paco Camino y José Tomás devolvieron las suyas después de que fuera concedida a Francisco Rivera en 2008 .

Tampoco hay que olvidar que el cuerpo nobiliario ha cumplido en este 2020 el 350 aniversario de su instituto aunque la pandemia obligó a cancelar el amplio programa de actos preparado por la institución. Eso sí, no impidió que el rey Felipe VI, Hermano Mayor efectivo del cuerpo, presidiera el pasado 20 de febrero la tradicional entrega de premios taurinos y universitarios –principal escaparate de la Casa a la ciudad de Sevilla- en una inusual y luminosa carpa transparente instalada para la ocasión en el ruedo de la plaza de toros, propiedad de la Real Maestranza. Faltaba menos de un mes para que la expansión del covid-19 hiciera saltar por los aires toda la cotidianidad.

Se inauguraba así una constante que no se ha interrumpido hasta ahora, incluyendo a don Juan de Borbón y Battemberg –abuelo del actual monarca- que aunque no fue rey de hecho sí lo fue de derecho y mantuvo la condición de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Sevilla –y el maestrazgo de las órdenes militares- hasta su fallecimiento en 1993. Eso sí: desde el momento de su proclamación, el Hermano Mayor de la Real Maestranza de Sevilla es el rey Felipe VI. Su teniente es Santiago León y Domecq desde el primero de julio de 2017.

Si el último monarca de la casa de Austria había dado carta de naturaleza al instituto de la Real Maestranza, también fue el primer Borbón el encargado de concederle el privilegio de celebrar fiestas de toros para sostener la corporación. Hay que remontarse hasta 1730, año que marca el comienzo de esa fecunda relación con el mundo de la Tauromaquia. El privilegio real impulsó la construcción de la actual plaza de toros en el antiguo Monte Baratillo, una auténtica escombrera que estaba destinada a convertirse en templo del toreo. El primer recinto, cuadrado, provisional y construido en madera, estaba limitado por el antiguo Convento del Pópulo –actual mercado del Arenal- y el propio monte. El segundo, de forma circular, ya se elevó sobre la antigua escombrera. Pero aún se llegarían a montar otros dos cosos provisionales a la vez que se construyen las primeras dependencias de obra hasta el inicio, en 1761, de las obras del definitivo recinto taurino: la actual plaza de la Maestranza.

Era el comienzo de un largo proceso constructivo que no alcanzaría su primer punto y aparte hasta 1881, cuando el arquitecto Juan Talavera cerró la arquería. Pero el proceso no estaba cerrado: en 1914 la ciudad mudó su piel, preparándose para la demorada Exposición Iberoamericana que acabó celebrándose en 1929. La plaza de la Maestranza no fue ajena a esa marea regionalista que supuso una reducción del inmenso ruedo y, sobre todo, la sustitución de los viejos tendidos de piedra por unos de ladrillo visto que terminaron de otorgar a la plaza la inconfundible fisonomía que ha llegado a nuestros días.