«Las mujeres gitanas somos un reto imparable»

«Fakali lleva casi dos décadas trabajando y aglutinando el grueso del asociacionismo de mujeres gitanas, y lo hace desde una clave que insiste en la relevancia de la mujer gitana, y que incide en que puede acceder a la universidad y a la vida o trabajo público, a tener presencia y relevancia social. La otra clave esencial de Fakali es el feminismo y la búsqueda de caminos por los que transitar para poder romper esos tabús que han rodeado nuestra imagen, nuestra cultura, lo que significa ser mujer gitana dentro de la sociedad mayoritaria; y todo eso ha hecho que en el trayecto de estos veinte años se haya conseguido una tendencia muy positiva. No hay que pecar de triunfalismos, pero es así. Las mujeres gitanas no nos resignamos a dejarnos llevar por ese destino inexorable que marca la vida de las gitanas. Eso era lo que el destino parecía indicar y estamos logrando enmendarlo.

Desde mi ignorancia y, posiblemente, enterrado por los estereotipos que he manejado desde niño, voy preguntando y escucho las respuestas amables de Beatriz Micaela. Comprende que estas cosas sucedan y trata de quitar importancia a mi torpeza. Ni siquiera alcanzo a comprender lo que es ser gitano y mucho menos lo que significa.

«Mujer gitana es toda aquella que se siente gitana. Si alguna tuvo un abuelo y cree que es gitana, lo es. No hacemos distinciones que lleguen desde planteamientos simplistas como si se es gitana de madre y no de padre no se es gitana de verdad o cosas como esas. No hay debate alguno. También es cierto que existen gitanas de padre y madre que renuncian a serlo por miedo a salir del armario étnico. En Andalucía pasa con más frecuencia de lo que se podría pensar. Conocemos empresarios gitanos con un estatus elevado que no confiesan que lo son. El miedo a ser señalado y a formar parte de ese club de la sospecha en el que tantas veces nos han colocado a los gitanos es poderoso. Mira, por ejemplo, la comunidad gitana sigue condenada a vivir en las zonas periféricas y más desfavorecidas de las ciudades y eso es algo que condena a la desigualdad, a la pobreza y a ser señalados como sospechosos al parecer que son los enemigos. Una injusticia enorme que debemos erradicar. Por eso, algunos se apartan y ni siquiera confiesan lo que son».

Pero los avances han sido grandes ¿no?

«La Constitución española refleja en su artículo 14 que todos tenemos derecho a acceder a los bienes públicos, a los servicios públicos, aunque sabemos que cuando se produce una situación de desigualdad eso no se cumple aunque lo diga la mismísima Constitución. La vida en la periferia en la que hay un porcentaje de desempleo elevadísimo, donde el fracaso escolar es tremendo, en la que se vive el día a día en modo de supervivencia, es lógico que no permita soñar con que tu hijo sea médico o abogado. No todo el mundo es igual ni tiene las mismas posibilidades, desgraciadamente. Y todo esto es injusto y desolador porque España es impensable sin la cultura gitana, porque los gitanos hemos vivido durante 600 años el desafío de ser españoles con los mismos derechos sin conseguirlo. No es normal que seamos un pueblo ‘legal’ desde 1978. Han sido doscientas cincuenta leyes anti gitanas que querían acabar con nuestra cultura y nuestras vidas; y en 1978 se abolió la última de ellas. Por el camino, se ha producido un efecto que se conoce en psicología con el nombre de Pigmalión y que consiste en que los gitanos han ido asumiendo como propios los estereotipos con los que se les ha ido cargando a lo largo de la historia. Esto es algo muy injusto para el pueblo gitano y una condena demasiado larga y severa».

Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes es gitana, guapa, inteligente y trabajadora. Representa a las mujeres gitanas aunque podría representar a cualquier mujer española. Y es un ejemplo para el que busque una sociedad feminista y, por tanto, justa.

Nos despedimos sabiendo (el que escribe) que no tardaremos mucho en volver a cruzarnos por el camino.