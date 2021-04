Las restricciones en Andalucía se adaptarán a la vacunación

Bendodo ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz "no quiere restringir nada" y desearía que "la movilidad sea como siempre", pero ha apostillado que "eso no lo va a decidir" la Junta, sino que estará en función de "dos cuestiones" como son "el ritmo de vacunación y el ritmo de contagios".

Así lo ha trasladado el consejero portavoz en una entrevista en Onda Cero Andalucía, recogida por Europa Press, en la que, de cara a la reunión prevista del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto el próximo miércoles, 7 de abril, para revisar las restricciones actualmente en vigor, ha advertido de que los datos --como la tasa de incidencia acumulada de 155 casos confirmados de Covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días en Andalucía-- evidencian que "estamos en lo incipiente de una cuarta ola" de la pandemia cuyos efectos "tenemos que minimizar en lo posible para que no sea tan grave como la que acabamos de pasar".

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se ha mostrado este lunes confiado en que el comité de expertos que asesora a la Junta en la pandemia de Covid-19 mantenga esta semana los "criterios actuales" en cuanto a las restricciones vigentes para minimizar los contagios, porque el incremento de la incidencia que ya se detecta en la comunidad "no es explosivo" de momento, al tiempo que ha avisado de que, a partir de ahora, las medidas que se adopten no van a estar determinadas sólo por la "evolución de la pandemia" como hasta ahora, sino que "también va a influir el ritmo de vacunación".

El consejero, no obstante, ha vaticinado un "aumento del ritmo de contagios" en Andalucía tras la Semana Santa porque "ha aumentado la movilidad y el virus se mueve con las personas", y ya se ha notado que ha crecido el número de nuevos casos aunque "no se ha disparado", según ha valorado.

En esa línea, ha indicado que espera que esta Semana Santa sea "la antesala de lo que debe ser un verano dentro de una normalidad lo suficientemente normal como para salvar" la temporada estival, algo que "sería fundamental", según ha remarcado.

Para ello ha apelado a la campaña de vacunación, insistiendo en que en Andalucía "estamos preparados para vacunar las 24 horas del día los siete días de la semana", para lo que se ha formado a 14.000 profesionales, y es "la primera" de las regiones españolas en el número de dosis administradas hasta ahora, si bien falta que llegue un mayor número de éstas a la comunidad autónoma para que "a mediados o finales de junio" se pudiera alcanzar el objetivo de tener al 70% aproximado de la población andaluza vacunada.

Bendodo ha subrayado que desde la Junta han venido sosteniendo que era "fundamental" lograr una "vacunación masiva ya para que coincidiera con el fin de la tercera ola" de la pandemia y "evitar la cuarta", y ha apuntado que será "clave" ver "en qué porcentaje la vacunación va a evitar la mayor o menor virulencia de la cuarta ola" de la pandemia.

A la pregunta de si él se pondría la vacuna de AstraZeneca, el consejero ha respondido que "me la pondría mañana, pero no me toca todavía", y ha defendido que los "efectos adversos" de la misma "son parecidos" a los de "cualquier vacuna que nos ponemos".

En esa línea, ha subrayado que esa "y todas las vacunas" que están "garantizadas por la Agencia Europea del Medicamento" son "seguras", y ha expresado que "ojalá tuviéramos muchos más viales y dosis" de esas soluciones para administrarlas "a cuantos más andaluces mejor".

Finalmente, Bendodo también ha recordado que la Junta ha pedido "por activa y por pasiva" al Gobierno de España que no permita que por los aeropuertos andaluces entre "cantidad de personas sin control", por lo que le ha exigido que "aumentara los controles" a "todos y cada uno" de los viajeros que aterrizan en la comunidad, "no de forma aleatoria". "Espero que se haya cumplido", ha apostillado el consejero de la Presidencia.