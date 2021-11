Llega el ‘confort climático’ a las paradas de autobús de Sevilla

Sevilla ensayará un sistema de confort climático que combina tecnología y uso de agua en una parada de autobús en el marco del proyecto de la Unión Europea de adaptación de ciudades a los efectos del cambio climático, Life Watercool.

El sistema permitirá mantener una temperatura adecuada y lograr el confort climático de los usuarios en el marco de este proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través de su programa Life, y que se desarrollará hasta 2023 en la avenida de la Cruz Roja (distrito de la Macarena).

Lo ha explicado el ingeniero industrial de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa), José Antonio Mateos, en una de las jornadas del Life in the New European Bauhaus.

Mateos ha señalado que las soluciones puestas en marcha dentro del proyecto Life Watercool servirán para responder a problemas estructurales unidos a las condiciones extremas del clima en Sevilla, sobre todo en los meses de verano -junio, julio y agosto-.

La adaptación climática de la parada de autobús se logrará regulando la temperatura con un sistema "terma top", unas estructuras que se pueden instalar de forma horizontal o vertical por las que circula el agua y que estarán ubicadas tanto en la parte superior como en la posterior de la parada.

Mateos ha dicho que la geometría y la medida de la parada de autobús existente se respetará y se buscará replicar esta tecnología en otras paradas de la ciudad y de otras urbes con los mismos problemas de temperaturas extremas.

El proyecto contempla soluciones de adaptación al cambio climático en otros dos lugares públicos ubicados en las vías del proyecto demostrativo en función del tiempo medio de uso por las personas: de corta, media y larga estancia.

El de corta estancia es la parada de autobús, el de media un patio de recreo de un centro escolar y el de larga estancia es una plaza.

En el proyecto están involucrados la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de la capital andaluza, Emasesa y "un grupo de empresas", con el objetivo de desarrollar un gran sistema de gestión base relacionado con el manejo del agua para combatir las altas temperaturas en un área urbana de Sevilla.

Según el ingeniero de Emasesa, contrariamente a lo que sucede en el norte de Europa donde es necesario actuar para la protección ante las precipitaciones, en el sur se deben pensar y diseñar soluciones para lograr el confort climático durante el verano, cuando las temperaturas son más elevadas.

Las actuaciones contemplan medidas como la instalación de sistemas de drenaje del agua de escorrentía, garantizando la calidad del recurso en los aljibes.

La recogida de agua permitirá intercambiar la energía entre diferentes elementos de control climático en un espacio abierto, con lo que se busca actuar sobre la temperatura en las calles y en espacios abiertos, sin consumo de energía.

El sistema "se puede entender como dual", según Mateos, porque durante la noche el agua almacenada se enfría y se consume durante el día, una acción térmica para la que se utilizarán paneles fotovoltaicos.

Actualmente la calle de la intervención es una vía con tráfico, pero se convertirá en una calle peatonal en la que se combinarán sistemas sostenibles de recogida de agua y zonas verdes.

El sistema sostenible incluye pavimento permeable, dispositivos de filtración de agua para jardineras y carriles bici con pavimento catalítico, dejando que llegue solo un pequeño porcentaje de agua a las depuradoras.

Además está prevista la colocación de "un gran número de árboles" con el objetivo de asumir varios retos, como reducir la temperatura en verano, capturar dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y generar un nuevo concepto de los espacios públicos, logrando un corredor verde.

Asimismo, ha finalizado Mateos, se elaborará "un catálogo de soluciones" para implementar en diferentes lugares de la ciudad.