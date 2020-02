Llegan los nuevos trenes Avant entre Sevilla y Granada a 250 km/h

Renfe pone el día 10 de febrero a la venta los billetes de los nuevos Avant entre Sevilla y Granada con un precio de 47,20€ el billete sencillo y de 37,75€ con descuento de Ida y Vuelta, además de descuentos propios de estos servicios Avant para viajeros recurrentes.

Este sistema de bonos son el Abono Tarjeta Plus, para realizar entre 30 y 50 viajes con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.