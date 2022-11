«Los empresarios somos emprendedores y nos gusta ser así»

‘Como en cualquier otro sector, es necesaria una alta especialización para poder manejar estas empresas. Lo que pasa es que nosotros partimos en soledad y casi como si fuera una aventura y hemos aprendido con el tiempo, a trompicones, todo lo necesario, todo lo obligado porque de no conocer lo esencial no hay recorrido. En un momento determinado, llegamos a la conclusión de que había que profesionalizarse si queríamos continuar en el sector. Los dos o tres primeros años salimos del paso a trancas y barrancas y a partir de ese momento fichamos un buen equipo de profesionales que conocían el mundo del hotel a la perfección. Como en cualquier negocio es necesario contar con gente que sepa comercializar, dirigir y gestionar integralmente. En resumen, lo que hace falta es un buen equipo en el que se pueda confiar ciegamente’.

Y eso ¿cómo se hace?

‘Con la arquitectura, con el interiorismo o con la gastronomía o con la forma de actuar del personal del hotel. A la gente, al turista, le tiene que apetecer ir a nuestros hoteles. Tal vez en los hoteles de otras ciudades es suficiente con una wifi fantástica y poco más porque la funcionalidad es lo que prima al ser lugares que alojna a muchos que van a trabajar y no de turismo. No es nuestro caso. En definitiva, intentamos que nuestro cliente elija, además del destino que le parece interesante, nuestros hoteles como complemento perfecto en su viaje. Se trata de tener una experiencia integral’.

Inevitablemente, nuestra charla llega a ese territorio que obliga visitar la propia realidad. Llevamos quince años en crisis. Si no es una crisis financiera es una pandemia aunque cabe la posibilidad de tener cerca una guerra y vivir, al mismo tiempo, la crisis energética más dura de todos los tiempos. No sé si merece la pena para un empresario vivir tanta incertidumbre...

‘Los empresarios llevamos en la sangre todo eso que dices. Vivimos sabiendo que es lo que nos tocará antes o después, que unas veces serán buenos tiempos y otras tiempos difíciles. No sé si merece la pena aunque los empresarios somos emprendedores y nos gusta ser así. Supongo que sí merece la pena porque seguimos nuestro camino a pesar de todo. Ten en cuenta que el mundo es como es gracias a que existen los empresarios, personas que generan empleo y riqueza y, los que lo somos, no podemos renunciar a hacer algo tan esencial para este mundo. Es una labor social importantísima’.

¿Se le puede dibujar un futuro amable a los jóvenes emprendedores viviendo una realidad tan difícil y gris como la actual?

‘Como bien decías, es mucho tiempo el que llevamos sumidos en una crisis tras otra. Esto está siendo una prueba de fuego y hemos tenido que aprender a pelear con uñas y dientes cada día de los últimos años. A veces, un día hemos tomado una decisión contraria a la del día anterior. Hay que tener unos reflejos tremendos y los nervios de acero. Es muy difícil que alguien jovencito vea cómo están las cosas y se anime con el emprendimiento. Lo único que se me ocurre decir a los jóvenes es que ser empresario es muy bonito, que tener la capacidad de imaginar cosas que no existen y crearlas posteriormente es fantástico. Sea del estilo que sea, la empresa es un reto maravilloso. El resto es circunstancial y efímero. Las ideas no. Mira, nosotros diseñamos los hoteles, los construimos, los dotamos de lo necesario para alojar a las personas y es muy satisfactorio recibir la felicitación del que ha vivido una experiencia en ellos. Lo que es seguro es que hay que hacer todo lo necesario para que surjan empresarios y, sobre todo en Andalucía. En emprendimiento estamos por detrás de otros territorios españoles y la capacidad para emprender de un joven andaluz es la misma que la de un madrileño o un catalán. Hay que conseguir que la iniciativa de los jóvenes crezca y se animen a comenzar sus carreras como empresarios de éxito. Tal vez una economía subvencionada en exceso no haya sido especialmente buena para que los jóvenes andaluces vieran claro el territorio empresarial’.

Nos despedimos y pienso en los jóvenes emprendedores a los que les falta su propia Ítaca y que, ojalá, empresarios como Luis Chabrera les ayude a diseñarlas y a hacer el viaje que lleva hasta la puerta de los sueños ralizados.