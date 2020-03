Los héroes del Loco

La pandemia del coronavirus nos está dejando infinidad de muestras de solidaridad y de cariño. Cada uno aporta su grano como puede: aplaudiendo en los balcones, donando dinero, haciendo mascarillas o retratando a nuestros héroes particulares.

Eso es lo que ha hecho Francisco Martínez, más conocido como El Loco del Color, que ha retratado a sus héroes: sanitarios, policías, bomberos y miembros de Lipasam.

La foto ha tenido mucha repercusión en redes sociales y la ha usado el propio Ayuntamiento de la ciudad en su cuenta de Instagram.

Pocos conocen la historia de este ‘loco’ del color. Martínez nació en mayo del 73. Nadie le enseñó a manejar los pinceles, pues los libros que tenía en la mesa de su cuarto no les llevaría a terminar la carrera de Bellas Artes, sino la de Perito Agrícola.

Siempre tuvo esa inquietud por pintar. Y por fumar. De hecho, fue dejar la nicotina y calmar su ansiedad con los lápices de colores.

Pasa sus días entre abanicos, acuarelas y pañuelos que le encargan. Magistrales y muy solicitados los pañuelos con las mariquillas de la Macarena. El no saber decir que no en muchas ocasiones hace que no dé abasto.

Una de sus últimas obras es la decoración de la puerta del bar Dueñas. Se llevó un par de días trabajando en ella y los resultados siguen sorprendiendo a todos los que pasan cuando el bar está cerrado.

Artista polifacético que entrena todos los días su arte. Al igual que hace con sus amistades. No hay nadie que tenga malas palabras hacia este loco.

Ahora está trabajando de lleno en una serie de tebeos en el que caricaturiza a personas de Sevilla, pero siempre desde el cariño y el respeto, junto a su amigo Antonio González.

El de Paco es un ejemplo más de cómo la vida, al final, te marca el camino. Del cigarro al pincel. De la nicotina a la vida.