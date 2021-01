Los universitarios #quemadUS por los exámenes presenciales

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus está haciendo que los estudiantes y los profesores se encuentren muchos obstáculos en este curso universitario 2020-2021: los formatos de las clases han cambiado, las prácticas se han cancelado y solo ha habido unas cuantas clases presenciales. Las clases online han primado en todo momento, sin embargo, los exámenes serán presenciales. A esto se suma que, este viernes, Juanma Moreno ha anunciado que las únicas universidades que seguirán con la docencia online serán las de Granada, Jaén, Almería y Jerez. Una decisión que los estudiantes del resto de las universidades andaluzas han criticado por el riesgo que supone acudir a las clases de forma presencial, ya que los universitarios proceden de distintas partes de España. De momento, hay que esperar a que el nuevo BOJA se publique para poder confirmar esta nueva medida.

Hasta día de hoy, las universidades de Córdoba (UCO), Granada (UGR), Cádiz (UCA) y Jaén (UJA) afirmaron que realizarían los exámenes presenciales, las de Almería (UAL), Huelva (UHU) o la Pablo de Olavide (UPO) han dejado la decisión en manos de los equipos docentes de cada asignatura, en la de Sevilla (US) y en la de Málaga (UMA) es potestad de cada facultad. Sin embargo, todavía queda por ver si estas medidas cambiarán con el nuevo BOJA.

Los universitarios de las universidades andaluzas se encuentran confusos, con una gran incertidumbre y sin sentirse escuchados. No están de acuerdo con que haya exámenes presenciales si ha habido clases online durante la mayor parte del primer cuatrimestre y así lo han denunciado en redes sociales bajo los hashtags #quemadUS, #abrUMAdos, #UCAca, #mUGRe y #UCOVID.

De hecho, los alumnos de la Universidad de Sevilla han iniciado una petición en Change.org para pedir «una evaluación online y segura».

«Llevamos desde finales de octubre con una incertidumbre total respecto al sistema de evaluación. No nos sentimos escuchados, ni comprendidos, ni mucho menos respetados. Creemos que se está jugando con no solo nuestro futuro, si no con nuestra salud, porque ahora nos dicen que a no ser que haya un nuevo confinamiento por municipios, los exámenes se harán presencialmente. Exámenes de temas que hemos dado online por el peligro de contagiarnos en clase, pero que por alguna razón, creen apropiado que nos examinemos de manera presencial con compañeros de distintas ciudades y con la tercera ola de camino», explican en la plataforma Change.org.

Algunos estudiantes de la UMA también denuncian: «Los profesores nos dijeron que si ponen los exámenes online van a ponerlos muy difíciles. Ya es suficientemente difícil la situación que estamos pasando para que los profesores enciman nos pongan dificultades en lugar de facilidades. Les interesan más que no copiemos a que aprendamos».