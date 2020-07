Manolo Marín, el alma de la donación de sangre

Este viernes, como cada día desde, se ha cerrado la puerta del despacho del coordinador médico del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) de Sevilla. Pero este viernes, ha sido distinto, porque el próximo lunes no volverá a ocupar ese despacho el que ha sido su habitante desde el año 2008.

No obstante, en una labor como la suya no existe la improvisación, porque “se trabaja con un mes y medio de antelación, sabiendo lo que podemos precisar, teniéndolo todo previsto por si pasa algo y se tienen necesidades especiales”.

En el despacho de la parte baja del edificio de la avenida Manuel Siurot de Sevilla el trabajo es incesante. Manuel no para de mirar su ordenador, comprobando si se llega a la cifra de 300 donaciones necesarias de cada día. Lamenta que, como a otros muchos sectores de la sociedad, el coronavirus ha hecho mucho daño a este en concreto, ya se ha perdido el 20 % de las previsiones.

Las donaciones no es que sean seguras, sino que en una sala de extracciones se está más seguro que en mitad del desierto. Todo se limpia con mimo y en contacto con la gente que dona la sangre solo se utiliza material de un solo uso.

A pesar de eso, “es verdad que la gente ha cogido cierto miedo a salir, y eso implica también que haya reticencias a la hora de venir a donar sangre. Los números son claros: a estas alturas del año llevamos 3.000 unidades menos de sangre recogidas que en estas mismas fechas de 2019”.

Se han juntado muchos problemas, como que en algunos pueblos cerrasen los locales habitualmente usados para las donaciones viajeras. Otro problema pasa por no poder contar con la Universidad, uno de los nichos de donaciones más importantes, y así se han ido acumulando circunstancias que se intentan superar madrugando cada mañana.

No obstante, para que esas carencia no se noten, decenas de batas blancas no paran de trabajar en los laboratorios del centro, garantizando que siempre haya al menos 2.000 unidades almacenadas en caso de necesidad. Esas unidades pueden aguantar hasta 42 días esperando a ser usadas, aunque es verdad que hay determinados grupos sanguíneos que son más demandas, como el cero negativo: “una bolsa de sangre de este tipo puede durar 48 horas solamente almacenada hasta que se usa”.

Ahora, confiesa que va a echar de menos todo el día a día en su labor apasionante. Desde el lunes, otra persona ocupará su despacho, dejando atrás una labor con alma al frente de una de las necesidades médicas diarias más importantes de la sociedad.