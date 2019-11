Marcos de Quinto ‘ofende’ al Betis a 48 horas de las elecciones

Marcos de Quinto, miembro de la Ejecutiva de Cs y candidato de este partido al Congreso por Madrid, ha sido protagonista este viernes al publicarse una entrevista en NIUS, en la que hace una comparación entre ser independentista y ser del Betis.

En plena campaña electoral de Ciudadanos junto a Albert Rivera, el exvicepresidente de Coca Cola responde a una pregunta de la periodista Inma Coronel sobre qué solución vería él para el conficto en Cataluña y responde: «Lo digo con todo cariño, ser independentista es como ser del Betis. Quien quiera ser del Betis, que lo sea, pero probablemente va a ser complicado que ganen alguna vez la Liga»

Y continúa: «No me quiero echar a la afición del Betis encima. Quien quiera ser independentista, que lo sea. Y oye, pues fenomenal, pero que no se salten la ley. Sea usted lo que quiera. Entre tanto seguiremos charlando. La gente evolucionará. No hay que tener prisa pero si firmeza. Es como intentar convencer a los del Betis que se hagan de otro club, pues mira no.»

Las respuestas y reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y obligó al candidato a responder en Twitter: «Todo mi respeto a la afición del Betis y disculpas por haber utilizado su club como metáfora de que (desde el cumplimiento de la ley) todo el mundo es libre de apoyar lo que quiera, independientemente de la dificultad de lograr el fin. Dicho desde mi simpatía hacia el Betis.». Esta respuesta provocó el siguiente tuit que no ha dejado in diferente de @MRlopera_: