María Jesús tiene 85 años y vive sola en Sevilla: «Es como estar en una cárcel»

María Jesús, un ejemplo de las casi cinco millones de personas que viven solas en España, lleva diecisiete meses sin salir a la calle y a sus 85 años confiesa que "vivir sola es como estar en una cárcel".

Hace once años que vive sola en su casa de Sevilla y explica en una entrevista con EFE cómo sus dolores y la imposibilidad de subir y bajar escaleras hacen que sea todo un reto salir de casa.

"Siempre he sido muy activa, he hecho gimnasia, talleres, voluntariados... El no poder hacer ahora nada lo noto muchísimo", explica.

Para ayudarla con tareas rutinarias, María Jesús cuenta con el apoyo de su hijo -que va a verla todos los días y le prepara la comida-, la ONG Médicos del Mundo, que le hace la compra, la llama por teléfono y la acompaña al hospital y, además, con una voluntaria de Cáritas que va a limpiar su casa tres días a la semana.

"El apoyo de mi hijo y de las organizaciones es muy bueno. Además, tengo un nieto y una nieta que también vienen a verme", señala.

En 2020, un total de 4.849.900 personas han vivido solas en España, de las que un 43,6 % eran mayores de 65 años y de éstas un 70,9 % mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).