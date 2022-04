Miles de firmas piden que el autismo deje de ser un insulto en el diccionario

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a una persona autista, en su acepción 3. como «Dicho de una persona: encerrada en su mundo, conscientemente alejada de la realidad». Una definición peyorativa con la que miles de personas están dispuestas a acabar, mediante la iniciativa de Anabel Cornago, que ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para que «la RAE considere ofensivo y discriminatorio el uso de autista como insulto».

«Soy madre de un adolescente autista. Mi hijo me demuestra a diario su implicación por hacer de este mundo un lugar mejor. Es un chico que lleva años esforzándose el doble para mostrar que autismo no es sinónimo ni de incompetencia, ni de aislamiento ni de incapacidad. Pero muchos se empeñan en el mito y usan la condición de mi hijo para menospreciar. «¿Es que yo no valgo, mamá?», me pregunta, y yo pienso en lo injusto del lenguaje». Así empieza la recogida de firmas, que ya roza los 20.000 apoyos.

Como ella recuerda, con frecuencia se usan los términos «autismo» o «autista» no solo asociados a connotaciones negativas, sino también con el ánimo de descalificar e incluso insultar. «Periodistas, políticos, escritores describen así a personas e instituciones que no escuchan, que son insensibles a las demandas ciudadanas o que muestran incapacidad en su trabajo”.