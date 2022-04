Monstrurock: el rock con acento andaluz para cantar y bailar en familia llega a Sevilla

Durante los 50 minutos de duración del espectáculo, los Monstrurock (Misty, Izzy, Robopop, Taylor Pulp y Koko Lee) conducirán a los más pequeños a través de una aventura en la que descubrirán el valor de la amistad, el respeto a la diversidad y el medio ambiente y, por supuesto, el gusto por la música rock. Y todo ello al ritmo de grandes clásicos con letras adaptadas para los más pequeños como Highway to hell de AC/DC, I will survive de Gloria Gaynor, Blitzkrieg Bop de Ramones o We will rock you de The Queen, además de temas propios de la banda, como Rockea otra vez.

Rock´n´Roll Monstrurock es el primer espectáculo de los Monstrurock, una idea original de Amparo Cantalicio y Pepe Ruiz (Meridianum Talent Lab), dos emprendedores sevillanos ligados a la escena musical y al mundo del marketing y la comunicación que durante la pandemia identificaron la necesidad de crear experiencias culturales y de ocio de calidad en las que niños y adultos disfrutaran por igual. “Uno de los retos de nuestro proyecto era que de verdad madres y padres, lo pasaran tan bien como sus hijos. Cuando hicimos el primer pase con público, vimos cómo pequeños y mayores no pararon de cantar y bailar durante todo el espectáculo”, señalan.

El espectáculo cuenta además con una producción 100% andaluza: desde la dramatugia y dirección, pasando por los arreglos musicales, las actrices y músicos y el vestuario. “Otro de los retos, era contar íntegramente con equipo andaluz: creemos en nuestra tierra y para nosotros es importante reivindicar que en Andalucía hay grandes talentos. Producir un espectáculo como este en plena pandemia no ha sido nada fácil: muchos profesionales y empresas de nuestro entorno habían cerrado. Especialmente fue difícil la construcción del vestuario, pero no nos rendimos y después de preguntar por toda España, un día descubrimos que justo en Pino Montano había un taller de construcción de disfraces y vestuario que nada tenía que envidiar a los de Madrid o Barcelona. Contactamos con ellos y hoy podemos asegurar que ha sido una de nuestras mejores decisiones”. Así, para la puesta en escena de este espectáculo, han contado con la dirección de la directora teatral, actriz, cantante y coreógrafa Marta del Pozo y con un elenco de actrices y músicos andaluces de dilatada trayectoria profesional como Laura Porras, Ana Marrufa, Cirilo Cárdenas, Sergio Fernández y Álvaro García.

El espectáculo podrá disfrutarse el próximo sábado 30 de abril a las 12:30h en Teatro TNT (Avda. Parque de Despeñaperros s/n, 41015 Sevilla), tiene una duración de 50 minutos y está indicado para niñas, niños y otros monstruitos a partir de 3 años. Las entradas tienen un precio de 10€ para adultos y 5€ para niñas y niños y pueden adquirirse en la web del teatro www.atalaya-tnt.com.