No, Sanidad no está llamando a comercios sevillanos para realizar una inspección

Durante esta semana, varios comercios sevillanos han puesto en conocimiento de El Correo de Andalucía que estaban recibiendo diversas llamadas que podrían ser falsas del Ministerio de Sanidad y, efectivamente, no son reales.

«Me han llamado varias veces diciéndome que eran técnicos del Ministerio de Sanidad y que iban a venir a mi comercio para realizar una inspección y ver si estábamos cumpliendo las normas. Cuando le pedía que se identificara, no quería o me decía un nombre al azar, y seguidamente me pedía datos personales, como el nombre y apellido del encargado del establecimiento», explica Oleg, el dueño de una tienda en la zona de Gran Plaza. También nos cuenta que le decían que le mandarían un documento a través de un repartidor y le proporcionaban un número de localización falso.

Otro comerciante nos dice que le han llamado en desconocido diciéndole que eran técnicos del Ministerio de Sanidad y que querían ir a su comercio para revisar los equipos informáticos pero, para ello, necesitaban datos personales, que este trabajador se ha negado a proporcionarles, como ha sucedido en otros casos.

Desde el Ministerio de Sanidad niegan que estén llamando a comercios para una inspección de Sanidad o una revisión de equipos informáticos. De hecho, explican a El Correo de Andalucía que, en todo caso, las competencias de sanidad dependen de cada comunidad autónoma. Además, el Ministerio nos explica que si un técnico llamase tiene que identificarse con su nombre, apellidos, NIF y departamento desde el que llama, por lo que cuidado si recibe una llamada similar porque puede ser falsa.