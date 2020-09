Nombran al director del colegio La Motilla nuevo delegado de Educación en Sevilla

La hasta ahora delegada provincial de Educación, Marta Escrivá (de Ciudadanos), fue en 2019 –solo durante once meses- viceconsejera de Educación, es decir, la segunda de Javier Imbroda. El pasado mes de diciembre, sin embargo, la cesaron para nombrarla delegada en Sevilla. Y ayer fue cesada de nuevo: nueve meses después de su último nombramiento y tres semanas después de que abrieran sus puertas las guarderías para un curso que se presenta difícil, en plena segunda ola del coronavirus y conforme van cerrándose aulas de muchos colegios en Sevilla y provincia. En resumen, una breve carrera que no le ha llegado a dos años. El consejero le ha agradecido hoy su trabajo y le ha deseado “suerte” en sus próximos “retos profesionales”, aunque no ha trascendido la razón del cese fulminante. El Consejo de Gobierno, en todo caso, que se ha celebrado hoy en Úbeda (Jaén) de forma extraordinaria, no ha tardado en nombrarle un sustituto. Se trata del hasta ahora director del colegio público La Motilla (Dos Hermanas), Miguel Martín León.

El nuevo delegado de Educación en Sevilla, sevillano nacido en 1974, había sido antes, entre 2011 y 2013, director del CEIP José Sebastián y Bandarán, en la capital hispalense. Según han señalado hoy fuentes de la propia Consejería de Educación, Martín León ha hecho un trabajo excelente durante el pasado confinamiento y su propia comunidad educativa ha valorado muy positivamente su labor para una vuelta segura a las aulas. Por otro lado, el flamante delegado ha sido asesor del Consejo Superior de Deportes y ha dirigido el Curso Nacional de Entrenadores de Baloncesto, asunto sobre el que ha publicado numerosos artículos.