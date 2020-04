«Nosotros nos dedicamos a las celebraciones y ni hay ni sabemos cuándo van a volver»

Mariscos Espinosa es un negocio familiar que empezó hace años llevando el marisco a las ferias y plazoletas de Sevilla en canastos y mesas y cocinándolo al carbón. Con el tiempo dieron el salto a la venta mayor y al propano e incluso abrieron una tienda en la que atienden de cara al público.

Manuel Espinosa, la segunda generación al cargo del negocio, acostumbra a estar hasta arriba de trabajo en estas épocas del año. Con la feria el cocedero está literalmente en ebullición continua, pero la parálisis por el coronavirus lo mantiene apagado este año. Aunque aún se sigue encendiendo para los clientes que hacen algún pedido.

Pregunta: ¿Como os está afectando esta situación?

Respuesta: Nosotros nos dedicamos a las celebraciones y ahora mismo celebraciones no hay. El problema es que no sabemos cuándo van a volver. Además, los productos con los que nosotros trabajamos no son considerados de primera necesidad así que lo poco que podemos hacer estos días son repartos a particulares a través de compañías de transporte. Aun así, las ventas son muy pocas.

P: ¿Qué habéis pensado hacer mientras dure esta situación?

R: Pensamos en encargarnos nosotros del reparto, pero eso al final encarece el producto por los gastos que supone, así que de momento hemos aparcado esa opción. Vamos a seguir trabajando con las empresas de reparto, los clientes hacen los pedidos online desde la web, nos comunicamos con la empresa de transporte, preparamos el pedido y esperamos a que lleguen para que hagan el reparto, aunque también repercute en el cliente que tiene que asumir los gastos de envío.

P: ¿Cuántos pedidos estáis teniendo estos días?

R: Muy pocos. Hay mucha gente que se ha puesto en contacto con nosotros para preguntarnos si pueden seguir viniendo a comprarnos, pero tenemos la tienda cerrada. Hemos abierto una ventana para entregar pedidos a los vecinos del barrio que pueden acercarse a pie, pero al final tenemos de 2 a 6 pedidos cada semana.

P: ¿Habéis recibido la ayuda del gobierno a los autónomos?

R: La hemos solicitado, y la solicitud consta como aceptada pero aún no ha llegado. Además, es muy poca, con ella no cubrimos los gastos que vamos a tener luego pagando la cuota de autónomos. Pero nos han cobrado marzo, y abril, aunque no sea ahora también lo vamos a pagar. Es cierto que hay facilidades para los pagos de la cuota en esta situación, pero al final no tienes ingresos y la tienes que pagar.

P: ¿Cómo veis el futuro?

R: De momento de cara a la semana de feria vamos a intentar hacer algo con los gastos de envío porque sabemos que la gente, aunque sea en casa, intentará celebrarlo como pueda. Sin embargo, esto no nos soluciona nada, es trabajo para nosotros y poco más. Ya es lo que nos queda, al menos te distraes un rato y das el servicio al cliente. Mientras, pensamos cómo mejorar los envíos a domicilio y contamos con que las celebraciones que no se están haciendo ahora se van a aplazar, pero no sabemos cuándo. Creemos que además de las que ya hay preparadas para julio, agosto, septiembre... los salones de bodas intentarán dar servicio a las personas que han tenido que suspender las suyas y habrá más bodas en días como el viernes o el domingo que no es tan común. Y si las cosas siguen suspendidas hasta la navidad entonces sí tendríamos que hacer nosotros el reparto porque en esas fechas todo el mundo compra marisco.