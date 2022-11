Nueve vecinos de Sevilla se llevan 315.000 euros del cupón de la ONCE

El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado una parte de su fortuna en Sevilla, con 315.000 euros en premios que se han repartido nueve vecinos de Rochelambert.

Javier García, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2006, vendió nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en la avenida de los Gavilanes, 50. Hace poco más de una década dio también medio millón de euros a su barrio. “Es mucha la satisfacción que se siente que hay mucha gente que lo necesita, porque la vida está muy castigada y me he alegrado mucho -decía esta mañana-. Y más en estas fechas, que la gente, la verdad, es que lo está pasando mal, y esto levanta un poco el ánimo al barrio”, subraya.