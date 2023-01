Paran la obra de un bingo por una puerta lateral a menos de 150 metros de un colegio

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha aprobado este martes ordenar a un bingo ubicado en la calle Luis Montoto que pare las obras de "ampliación con puerta lateral" que está ejecutando y que harían que, por este nuevo acceso, el establecimiento esté a menos de 150 metros de un colegio. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla establece, desde la aprobación en marzo de 2021 de una modificación puntual del texto, que los salones de juego no pueden estar a menos de 150 metros de un colegio, una distancia con la que el Ayuntamiento busca "proteger a niños y adolescentes".

Fuentes municipales han confirmado que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha aprobado esta instancia al bingo que, de no hacerla efectiva, se enfrenta al "cierre de la actividad". La modificación inicial del PGOU, respaldada por el PSOE y la confluencia Podemos-Izquierda Unida con la abstención de PP, Vox y Cs, fue aprobada de manera inicial en el Pleno y está en vigor desde dicha aprobación inicial, han apuntado las citadas fuentes.

El cambio supone que, desde su aprobación, no se dan licencias para estos negocios si no respetan el perímetro, tras haber expirado la moratoria de quince meses que impedía en la ciudad cualquier nueva apertura, reforma o ampliación. La modificación fija un área de protección urbanística de 150 metros alrededor de los centros donde estudian los menores, de forma que dentro de este límite no se puede implantar ninguna actividad de casas de apuestas o salones de juego.

Se trata de una iniciativa que se sustenta sobre "criterios de proporcionalidad, justificación de la necesidad y competencias municipales", fórmula que permitió que la modificación pudiera ser tramitada con "seguridad jurídica sin invadir competencias de otras administraciones", y "en todo momento pensando en la defensa de los niños y adolescentes".