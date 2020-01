Pilar Rubio: «El traje de flamenca hace que una holandesa se sienta andaluza»

En sus colecciones pasadas ha marcado la diferencia, ¿cómo definiría su estilo?

Mi estilo está muy marcado, sí. Apuesto por la sencillez, por la elegancia y la comodidad. Lo que no quiero es que la mujer se sienta disfrazada, no somos arbolitos de navidad. Y parece que mi propuesta está gustando.

Cuando llegó a este sector la moda era muy diferente y parece que su estilo no sólo ha tenido aceptación, sino que se ha extendido en las últimas temporadas...

Cuando empecé en la moda las líneas eran muy diferentes a mi estilo, y es verdad que hubo gente que me dijo que añadiera cosas pero yo siempre dije que si no gustaba “pegaba el cerrojazo”. Esa es mi propuesta, y así es como veo a la mujer de hoy en día.

¿Cree que ha influido en la línea en general?

Pienso que de alguna forma he podido influir en la nueva moda flamenca, porque, por ejemplo, cuando llegué las camisas eran las típicas de popelín, y yo aposté por sacar camisas de mangas muy anchas y con tejido de plumeti, que por entonces era poco visto. De hecho, solo había plumeti blanco, y fue posteriormente cuando empezaron a sacarlos de colores.

Pero no me enfada que me copien, porque pienso que es porque algo bueno estoy haciendo.

Cuéntenos, ¿qué vamos a ver en esta nueva colección de 2020?

Jondo nace de la raíz de todo lo nuestro, de nuestros cantes, bailes, costumbres y de nuestra forma de entender la vida. Es muy andaluza, trata de defender lo nuestro.

En esta colección hay muchas fases, de hecho hay una pequeña parte rociera y campera que está inspirada en los bandoleros, muy propia de la serranía. Pero también cuenta con un toque muy coplero y de Semana Santa.

¿Vuelve a ser protagonista el lunar?

Siempre empiezo con los lunares porque una feria sin lunar es un poco aburrida, pero he buscado un lunar clásico, principalmente blanco y negro.

Y ¿qué nos espera respecto a volantes y escotes?

Mi apuesta es de un volante muy fluido y grande, en corte sirena. En cuanto a los escotes, son principalmente en pico, por delante y por detrás. Además, como todos los años sacaremos transparencias y asimetrías, para darle juego a los trajes.

¿Hay algo nuevo que no hayamos visto antes?

Para la rociera, abrigos y ponchos de mohair (lana pura) pensados para la comodidad de las romeras. He metido tres piezas de abrigos como propuesta.

Piensa mucho en la comodidad de sus creaciones...

Pienso mucho en la comodidad, para mí es tan importante estar guapa como cómoda. ¿Para qué ir como una muñeca y no poder disfrutar? Lo importante es estar guapa y cómoda.