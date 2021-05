¿Por qué la llamada TV basura es tan rentable?

Mi madre y sus amigas decían una frase: “Medio mundo critica al otro medio”. He ahí una de las causas del éxito de la llamada televisión basura, término con el que no estoy de acuerdo en absoluto porque, desde el punto de vista científico, hay hechos y esos hechos nos posibilitan investigar a una sociedad y extraer conclusiones. No hay televisión basura porque no hay gente basura, hay hechos que deben ser interpretados desde el rigor y la serenidad, lo otro son calificativos culturales pero no científicos.

Una vez, en los años 90, en una conferencia sobre el poder de la TV que le escuché al que fuera presentador de telediarios Joaquín Arozamena, le oí decir esto: si presentamos ante los telespectadores a una vaca a la que pongamos por nombre Amalia y empezamos a promocionarla y a crear historias en torno a ella, poco a poco la gente demandaría muñecos de Amalia y toda esa parafernalia a la que llamamos merchandising . Estamos en la era digital, diversas herramientas complementan a la TV, los jóvenes no ven la TV como los mayores. Sin embargo, creo que la TV no ha perdido el liderazgo de crear el orden del día de las cosas de las que hablamos en las reuniones públicas y privadas.

¿Qué quiere decir todo lo anterior, que las mujeres son basura porque les atrae Tele 5 y los hombres no porque prefieren Antena 3? Aquí es donde ya no se atreve casi nadie a entrar porque el discurso dictatorial de nuestros días tiene a la palabra igualdad como el becerro de oro de la posmodernidad. Por supuesto que no hay mujeres basuras ni hombres inteligentes, lo que tenemos ante nosotros son hechos que deben ser interpretados científicamente, no ideológicamente. Es un hecho que lo más visto en 2020 fue: el Clásico Madrid-Barça anterior a la pandemia en las plataformas de pago con 2,6 millones de espectadores en Movistar La Liga. Los penaltis y prórroga de la Supercopa, celebrada el pasado enero, final disputada entre Atlético y Real Madrid, siguen en esta clasificación, con más de 2 millones de espectadores (a través del canal Movistar Liga de Campeones). Con los estadios vacíos, el partido más visto fue el siguiente Clásico, el pasado octubre, con 1,5 millones. La mayor parte de las personas que vieron todos estos espacios eran hombres.

¿Acaso ver fútbol indica un mayor grado de inteligencia que ver realities? No hay que jugar al sí o no, eso en ciencia social no es de recibo, en el estudio de las mentes de los seres humanos hay montones de tonalidades grises que nos llevan a la complejidad y para enfocar la complejidad hay que hacer algo en lo que el periodismo en general no está dispuesto a entrar: acudir a la neurociencia, a la genética, a la sociobiología, etc. El periodismo es un negocio como otro cualquiera y le da miedo asustar a sus clientes saliéndose de lo políticamente correcto.

Por supuesto que mujeres y hombres son iguales en derechos, eso no debería ni plantearse sino aplicarse por norma de ley. Hay diferencias en sus cerebros y comportamientos, pero eso nos lleva a ser distintos, no inferiores ni superiores. Sin embargo, hay algo común a todo cerebro, sea del sexo que sea: la tendencia a la comodidad para sobrevivir o intentar sobrevivir con los menos sobresaltos posibles. Pensar, pensamos todos, pero hacerlo filosóficamente, científicamente, creativamente, sólo es asunto de un segmento humano muy minoritario. Los tópicos y estereotipos son un ejemplo de cómo la mayoría de los cerebros no han querido o podido desarrollar sus potencialidades, es mejor asumir la idea -aunque la sepamos falsa- de que el negro es un ser inferior, el andaluz es vago, el catalán es tacaño, que sumergirse en comprobar la realidad de estas afirmaciones tan elementales. ¿Qué está sucediendo ahora? Que abundan los prejuicios y las simplificaciones: este es fascista, punto; aquel es chavista, se acabó.

Dos mujeres, la psicóloga Elena Sanz y la neurocientífica Rita Levi-Montalcini, entre otras, nos han dejado claro que el cerebro no busca la verdad sino sobrevivir y que el cerebro preeminente es el más primitivo en nuestra evolución. En primera instancia, se sobrevive mejor con emociones que con reflexiones empíricas, ésas quedan para mentes especiales. ¿Qué tiene que ver esto con la llamada televisión basura? Está claro, ¿no? Ese tipo de televisión no es más que el dicho “medio mundo critica al otro medio” tratado científicamente mediante su “elevación” a un dios al que aún consideramos todopoderoso: la televisión. Mis libros se venden muy poco, pero si yo saliera en la TV y me distinguiera mucho por algo, la venta subiría, el valor no está ni en mí ni en mis libros sino, sobre todo, en la “mitificación coyuntural” de mi persona.

Los programas a los que tildamos como basura son simples evasiones que evitan utilizar lo que más nos distingue del resto de los animales. A ello se une que existe el morbo, definido como el excesivo interés no por las desgracias propias sino por las ajenas, sobre todo cuando nuestras desgracias están ausentes y precisamos evadirnos. Experimentamos alguna empatía pero sabemos que el asunto no va con nosotros.