Rebajada la pena a un condenado en Sevilla por intento de violación por la ley del «sólo sí es sí»

"Como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal introducida por la Ley de garantía integral de la libertad sexual, y por si procediere la revisión de la condena impuesta amparo del artículo 2.2 del Código Penal, se confirió de oficio traslado a las partes personadas", detalla la sentencia, agregando que tras no alegar nada la defensa del condenado, en diciembre de 2022 "se ordenó oír personalmente al penado a fin de que manifestara sobre este punto lo que conviniera a su derecho", situación e la cual el inculpado solicitó "la revisión de la condena, sin alegar otro particular" .

A continuación, expone que "el punto superior del primer tercio de la pena, que es donde se impuso la original, no es ahora ocho años, sino la de seis años, ocho meses y tres días de prisión y en tal magnitud debe quedar la impuesta al reo por aplicación del artículo 2.2 del Código Penal y siguiendo el criterio de la sentencia firme de imponer la pena en el punto máximo del primer tercio de la horquilla legal de las pena establecida en el tipo".

"Correlativamente, al acordarse una pena de alejamiento e incomunicación de cinco años superior a la pena privativa de libertad impuesta, es decir, de 13 años, la misma ha de quedar minorada, por aplicación de iguales preceptos y manteniendo los cinco años adicionales, a la de once años, ocho meses y tres días", toda vez que "no queda afectada la libertad vigilada, que no es una pena", señala la sentencia.

Dado el caso, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla accede a revisar la condena, "reduciendo la pena privativa de libertad a seis años, ocho meses y tres días e igualmente la pena de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima a once años, ocho meses y tres días".