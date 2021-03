San Joe Biden: cría fama y échate a dormir

“He aquí el tinglado de la antigua farsa”. Así empieza la obra de teatro Los intereses creados, de nuestro premio Nobel, Jacinto Benavente. Una frase muy aplicable al mundo en general y al nuevo presidente de Estados Unidos en particular a quien, como llamaban a Fernando VII desde el conservadurismo, se le puede bautizar también como “El Deseado”, pero esta vez desde la progresía posmoderna que abarca a liberales y socialistas-comunistas. Su vida personal ha sido muy dura, pero ahora hablamos de su vida pública y no me gustan los que las matan callando, prefiero a los que vienen de frente, como Donald Trump, al menos sé por dónde me van a dar el tiro de gracia y puedo defenderme mejor. De San Joe Biden no me fío nada.

Los intereses creados

¿Por qué tengo que querer a Biden y rechazar a Trump o a Putin? ¿Por qué Biden es el bueno, Trump el feo y Putin el malo? Por los intereses creados entre los poderosos de EEUU y de Europa, al fin van a firmar lo que tanto impulsó Obama -ante el escándalo de la izquierda- y detuvo Trump: el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership). Es un tratado de libre comercio que está siendo negociado entre la Unión Europea y EEUU desde junio de 2013, con el paréntesis de Trump.

He aquí la postura de la izquierda ante el TTIP antes de que Trump llegara al poder:

· El Tratado prevé la protección de las inversiones extranjeras mediante la inclusión del mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés, Investor-to-State Dispute Settlement), que otorga el derecho exclusivo a los inversores extranjeros de demandar a un estado, ante tribunales privados poco transparentes, por promover políticas laborales o ambientales que choquen con los intereses de las empresas.

· La Campaña #NoalTTIP demanda la suspensión de las negociaciones del TTIP (y la derogación del resto de tratados de libre comercio, como el CETA con Canadá) por considerar que es un acuerdo que beneficiaría exclusivamente a las elites empresariales a ambos lados del Atlántico a costa de los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía europea y estadounidense.

· Pese a que la Comisión Europea (órgano encargado de las negociaciones) niegue sistemáticamente que esto pueda ocurrir, la opacidad con la que se están produciendo las negociaciones, el protagonismo de las multinacionales en éstas, las filtraciones de textos de la negociación y los cambios legislativos últimamente realizados en la normativa europea, apuntan a que el TTIP reforzará la política de recortes, privatizaciones y destrucción de derechos sociales y ambientales.

San Joe Biden tiene la reanudación del TTIP en su agenda, es uno de los intereses que explican por qué Trump no podía seguir en la Casa Blanca. Los intereses creados conducen a que se le haya fabricado a Biden una imagen santa con la complicidad incluso de la misma izquierda. Aquí aparece de nuevo la obra de Benavente que narra cómo dos pícaros que llegan a una ciudad sin blanca en el bolsillo logran una fama y respeto entre sus habitantes sólo mediante las apariencias y el engaño. Lo único que portan ambos protagonistas -Leandro y Crispín- eran unos trajes buenos y bastante señoriales. Crispín, el pícaro más ingenioso, ante el lamento de Leandro que le manifiesta el dinero que podrían haber logrado vendiendo las vestimentas, le responde: “¡Antes me desprendiera yo de la piel que de un buen vestido! Que nada importa tanto como parecer, según va el mundo, y el vestido es lo que antes parece”.

Ya tiene Biden el vestido bendecido por el Poder y sus portavoces mediáticos, ahora a echarse a dormir. Una bajada de aranceles por aquí, unas bombas por allá, en Siria, contra un destacamento de guerrilleros pro-iraníes, unas maniobras en las costas de Corea del Norte y a seguir con sus planes de fondo que a mí me parecen lógicos en el seno de la dinámica de mercado, lo que no tolero es la manipulación de mi mente ni la hipocresía.

Putin el asesino

“¿Es un asesino Vladimir Putin, señor Biden?”, le preguntan en una entrevista. “Sí”, responde el mandatario. Y muchos le aplauden. De asesinos sabe EEUU cantidad, sobre todo desde la famosa frase: “ Tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta ”, que fue la alabanza para el dictador nicaragüense lanzada por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Como yo creo que Rusia es Europa y creo que a EEUU no suele interesarle una Europa unida y poderosa sino servil, no me gusta nada el calificativo. Ya sé que el mundo político y empresarial europeo tiene miedo de la personalidad de Putin porque no es manejable, pero es que a mí me gusta precisamente por eso y espero que existan miembros del poder fáctico europeo que piensen algo similar a lo que yo pienso. A veces he citado algún nombre desde este medio.

La reacción irónica de Putin ha sido acertada: le desea buena salud a Biden, tal vez se refiera, por ejemplo, a todas las lagunas mentales que el señor Biden ha sufrido en poco tiempo públicamente -no sabemos en privado- y que han sido bastante silenciadas por los sastres que le han confeccionado el traje. Hace poco el presidente políticamente correcto se ha tropezado tres veces subiendo la escalerilla de su avión presidencial y sus asesores han manifestado que se debía al viento tan fuerte que soplaba. Todo puede ser, pero es extraño.

Jesús Cabaleiro Larrán ha escrito : “El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una reciente entrevista y al ser preguntado «Usted dice que conoce bien a Putin ¿Cree que es un asesino?» «Sí, lo creo», contestó el mandatario estadounidense. Sin duda, sería interesante conocer qué hubiera respondido si le hubiesen preguntado si considera que el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, también es un asesino, porque de momento ha justificado que no se le sancione por no existir «precedentes diplomáticos». Estas declaraciones se producen a las pocas semanas de que la oficina del director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos publicara un informe desclasificado de la CIA que reitera elementos inculpatorios previos y claros en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi por parte del príncipe heredero que autorizó la operación. El periodista fue asesinado en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018”.

Por tanto, tenemos que si la CIA indica que Rusia se ha metido por medio en las elecciones de 2020 es que Rusia es culpable pero si apunta a Mohamed Bin Salmán la cosa cambia, hay que pensar mejor la respuesta contra el autarca árabe, se trata mejor a un dirigente ajeno a nuestra cultura que a otro que se encuentra dentro del espacio de valores occidental, que se volvió bueno disolviendo el comunismo aunque tenga mucho temperamento, algo que no se perdona. De nuevo, los intereses creados.

Quiero tu petróleo, para tu gaseoducto

Porque EEUU necesita a Arabia Saudí para, en alianza con Israel, frenar a Irán y para tener todo el petróleo que necesita su enorme e insaciable sociedad de consumo. El petróleo de Arabia y el de Siria que se queja de que el ejército norteamericano se ha apoderado por la cara del 90% de sus reservas de crudo en el noreste del país. Los soldados estadounidenses siguen saqueando la mayor parte de la riqueza petrolera de su región noreste, donde el Pentágono respalda a los grupos de milicias kurdas. "Los estadounidenses y sus aliados tienen como objetivo la riqueza petrolera siria y sus petroleros, como piratas", ha denunciado a Press TV el ministro sirio de Petróleo y Recursos Minerales, Bassam Tomeh. El ministro dijo que EEUU controla el 90% de sus reservas de crudo en el noreste del país.

Claro que como estamos hablando del ministro de un gobierno que masacra a su pueblo, que hace declaraciones a una televisión de otro país indeseable como es Irán, todo es mentira, casi todos los medios occidentales de relieve callan. En conclusión, aunque no haya seguridad de que Putin sea un asesino, lo es, y aunque haya indicios de que Mohamed Bin Salmán lo sea, es que pasaba por allí de casualidad cuando planearon asesinar al periodista.

Por otra parte, tanto Trump antes como Biden ahora están empeñados en que Europa no desarrolle su propia política gasística para que no afecte a la de EEUU. El Departamento de Estado de EEUU ha amenazado a las compañías participantes en la construcción del Nord Stream 2 con sanciones a menos que abandonen el trabajo inmediatamente. "El Departamento reitera su advertencia de que cualquier entidad involucrada en Nord Stream 2 corre el riesgo de ser objeto de sanciones por EE.UU. y debe abandonar el trabajo en el gasoducto inmediatamente", ha declarado el secretario de Estado Anthony Blinken. El alto funcionario precisó que la Administración Biden está monitoreando de cerca los esfuerzos de completar el proyecto y evaluando las compañías participantes.

Según RT , para Blinken, Nord Stream 2 "es un mal negocio para Alemania, Ucrania y nuestros aliados y socios en Europa central y oriental" por ser un "proyecto geopolítico de Rusia que apunta a dividir a Europa y debilitar la seguridad energética europea". Con una longitud de 1.230 kilómetros, el Nord Stream 2 es uno de los gasoductos marinos más extensos del mundo. Su trazado cruzará el mar Báltico a través de aguas territoriales y/o zonas económicas exclusivas de cinco naciones: Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania. San Biden estima que lo que han pactado cinco naciones soberanas no sirve para nada y se pasa la soberanía por el arco del triunfo cuando la obra ya está terminada en un 90%.

Y los inmigrantes desde México

Dice el diario digital español Hispanidad -que celebra sus 25 años de existencia- que se agudiza la crisis en la frontera entre EEUU y México. La inacción de la Administración Biden está llevando al colapso de la frontera y agravando la crisis humanitaria. En el mes de febrero, casi 100.000 inmigrantes irregulares trataron de cruzar ilegalmente la frontera, casi el triple más que en el mismo mes del año anterior. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott ha acusado al gobierno de Joe Biden de dejación de funciones y de generar una crisis humanitaria . También ha denunciado el peligro en que se encuentran los agentes de patrulla de la frontera que están desbordados ante el flujo sin control de personas en la frontera, quedándose a merced de los cárteles de droga que operan en las zonas limítrofes. Igualmente, Abbott ha manifestado que la Administración Biden no ha proporcionado a los agentes la vacuna contra el COVID-19, a pesar de estar especialmente expuestos al virus. En este punto, también ha puesto de relieve que el ejecutivo demócrata no les ha proporcionado los datos de cuántos inmigrantes ilegales han resultado positivos en COVID-19, algo especialmente preocupante porque los mismos están siendo hacinados en centros de detención, con lo que dichos centros pueden convertirse en focos de contagio incontrolados.

Ni Obama ni Trump ni Biden han abordado un plan de inmigración que legalice la situación de, en principio, unos 11 millones de personas. Yo tengo conocidos con hijos nacidos en EEUU que, una vez que han ido a México a visitar a sus familias, no pueden regresar a sus casas en EEUU, sus hijos sí por haber nacido en EEUU pero los padres no. La nueva crisis inmigratoria se ha originado ya con Biden en el poder y como suele suceder responsabiliza de ella a Trump. Sin embargo, junto a la responsabilidad que pueda tener el anterior presidente en el asunto, hay un dato objetivo: ha sido la Administración Biden la que ha reabierto los centros de detención de menores en Texas, lugares donde se retiene en jaulas inhumanas a los menores inmigrantes y que dichas “jaulas” fueron introducidas en 2014 por Barack Obama .

“He aquí el tinglado de la antigua farsa”. A Biden parece que le han aconsejado algo parecido a lo que le propuso Crispín a Leandro en Los intereses creados: “Lo que he pensado es que tú has de hablar poco y desabrido, para darte aires de persona de calidad; de vez en cuando te permito que descargues algún golpe sobre mis costillas; a cuantos te pregunten, responde misterioso; y cuanto hables por tu cuenta, sea con gravedad; como si sentenciaras”.