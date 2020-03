Sevilla activa el nivel 2 del Plan Municipal de Emergencia y fija sus servicios esenciales

El comité de seguimiento ha tomado además conocimiento de la decisión del Gobierno de suspender hasta el 9 de abril todas aquellas actividades consideradas no esenciales, lo que implica la suspensión con carácter general de la actividad en las obras municipales que estuvieran aún en marcha, pues muchas habían sido ya suspendidas en los últimos días, salvo aquellas necesarias para el mantenimiento de los servicios de abastecimiento y saneamiento de Emasesa y la obligatoriedad de suspender aquellas de promoción privada.

En paralelo, se ha dispuesto que los liberados sindicales o con horas sindicales podrán solicitar incorporarse de manera voluntaria a su puesto de trabajo, "para reforzar la actividad municipal en la lucha contra la pandemia".

"El Ayuntamiento va a ajustar todos sus dispositivos al nuevo decreto aprobado por el Gobierno central para frenar la pandemia provocada por el Covid-19 con la prioridad de contribuir a reducir la movilidad y los desplazamientos y, al mismo tiempo, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales a la población", ha explicado el concejal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha organizado durante las últimas semanas el sistema de teletrabajo para todas aquellas funciones que se puedan desarrollar de forma no presencial. Así, sólo quedarán abiertos aquellos edificios necesarios para el desarrollo de los servicios esenciales, entre ellos la Casa Consistorial. Para el resto de personal que no pueda realizar teletrabajo y no sea servicio esencial se aplicará el decreto estatal en cuanto a la regulación de los permisos retribuidos.

La activación del nivel 2 del Plan Municipal de Emergencias ha sido decidida por el alcalde, Juan Espadas, y del comité de seguimiento forman parte el concejal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; el edil de Bienestar Social, Empleo y Coordinación de planes integrales de transformación social, Juan Manuel Flores; y la delegada de Recursos Humanos y Modernización, Clara Macías.