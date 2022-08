«Sevilla es un referente en el mundo de la coctelería»

«Trabajamos mucho con Prodetur y hacemos presentaciones de productos y cócteles con bebidas de toda la provincia. Hay buenos y variados productos, pero no se dan a conocer», dice Juan Antonio Rodríguez. Por ejemplo, las destilerías y anisados de pueblos como Cazalla de la Sierra, Constantina, Carmona, Utrera, Pruna, Estepa o Fuentes de Andalucía.

Por su parte, Francisco Jacquot, relaciones públicas de la Asociación de Barman y experimentado hostelero, señala que con esta escuela de coctelería en Sevilla se pretende transmitir a la juventud y a los consagrados barmans el espíritu de servicio de esta asociación profesional, para conseguir un excelente servicio, que redunde en un turismo no sólo de más cantidad, sino de mayor calidad para Andalucía. «El saber estar, el buen trato, la excelencia de servicio; en definitiva, el cariño a esta dura pero apasionante profesión que tienen nuestros socios más mayores, no se pueden perder, tenemos que impregnar a los más jóvenes esos valores. Aparte de que esta formación que vamos a impartir, servirá para la inserción laboral de los jóvenes interesados en la hostelería y la continua mejora de los más veteranos en el sector».

Veteranos profesionales de la Asociación de Barman de Andalucía Occidental, con sede central en Sevilla, van a poner en marcha próximamente la escuela de coctelería y servicio en barra Radical Bartending Andalucía, con la finalidad de conseguir una excelencia de servicio que redunde en un turismo de más calidad. El desarrollo de sus actividades formativas propiciarán además el empleo de los jóvenes y el perfeccionamiento de los que ya trabajan en este amplio mundo de la hostelería. Durante el mes de septiembre tendrá lugar la inauguración de sus instalaciones y el comienzo del primer curso básico sobre «Coctelería para bantenders «. Pese a ser la capital andaluza un referente en la preparación de cócteles -el extinto pub Trinity del Hotel Inglaterra obtuvo el premio al mejor bar de cócteles de España-, no existe apenas renovación generacional y hacen falta nuevos profesionales.

El próximo mes de septiembre será el acto de inauguración de las instalaciones de Radical Bartending School, así como el inicio del primer curso dedicado a la coctelería para bartenders profesional, enfocado a personas que empiecen de cero en esta especialidad. Un bartender es un concepto más moderno que aúna más servicio a los clientes, una mejor atención detrás de la barra. Es un profesional que sabe de coctelería, administración de la barra, servicio al cliente y crea experiencias con las bebidas que realiza. Atiende a sus clientes en hoteles, cruceros, discotecas y otros lugares que dispongan de bar.



Este curso tendrá una duración de 24 horas, con sólo 8 alumnos, lo van a impartir profesionales del sector y se otorgará un título homologado por Radical Bartending. El jefe de Formación de la Asociación de Barman, Vicente Ballesteros, explica que el curso irá planteado por etapas, «por eso vamos a empezar con el inicio de la coctelería: lo que es una coctelera y el movimiento, los licores y el comportamiento ante el cliente. Los alumnos practicarán mucho las medidas y tendrán que preparar todos los días un cóctel. Posteriormente haremos otro tipo de cursos más avanzados. No sólo queremos centrarnos en la coctelería, sino también en restauración de salas y banquetes. Nuestra idea con la creación de la escuela es lanzar el mundo de la hostelería hacia afuera».

El secretario de la Asociación de Barman apunta que «las aulas están dotadas con todo lo necesario para efectuar las prácticas. Los alumnos medirán en onzas para hacer los cócteles. Ahora se habla de medidas y antes se hablaba de partes. En este tipo de elaboración de bebidas son muy importantes las medidas».



Francisco Jacquot, que fue dueño del restaurante Cabo Roche y también estuvo trabajando en La Raza y en El Espigón, comenta que «hay falta de personal cualificado, Sevilla es un referente en el mundo de la coctelería«. Por su parte, Juan Antonio Rodríguez -que trabajó durante años en The Trinity Cocktail Bar del Hotel Inglaterra- considera que se necesitan profesionales cualificados en coctelería, «ya que el cóctel cada vez está adquiriendo mayor protagonismo. La coctelería es todo un mundo y se innova mucho, pero hacen falta buenos profesionales. Hay sitios de mucha categoría, pero no saben hacer cócteles. En los bares estamos acostumbrados a que los clientes pidan un mojito, pero en cuanto te dicen 'quiero un manhattan' los camareros no saben ni lo que es. Hay un gran desconocimiento».