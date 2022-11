Sevilla Fashion Outlet reúne la obra de los principales exponentes de la moda española

Pepe Lóbez, Nacido en Chiclana (Cádiz) en 1988, se inició en la fotografía con una antigua Point and Shoot heredada de su madre, retratando a sus amigos patinando en su barrio, Panzacola. Se muda a Madrid donde trabaja durante varios años asistiendo a diferentes fotógrafos de moda. Entonces comienza a hacer sus primeros retratos, living y editoriales para S moda, Vogue, Glamour y tantas otras cabeceras de interés nacional. Actualmente, reside entre Paris y Madrid, desarrollando su trabajo personal y colaborando con clientes como: Zara, Massimo Dutti, YSL.

Alba Fredenand es directora y fotógrafa nacida en Barcelona con sede en París. Tras graduarse en dirección cinematográfica y guión en la Escuela de Cine Bande à Part, se hace fuerte en la escena underground madrileña, donde encuentra el tema de su obra: el retrato de momentos diarios de su vida y su entorno desde una visión espontánea y personal.

En 2018 se establece en París, donde desarrolla su trabajo como realizadora en la moda para marcas y revistas como L'Officiel Paris, Purple Fashion Magazine y Novembre Magazine, entre otras. Actualmente se encuentra en proceso de rodaje de su proyecto documental con el performer neoyorquino Jack Powers, que empezó a filmar en 2019 en el Manko cabaret de Paris. En paralelo, continúa con su proyecto de diario fotográfico bajo el título 'You can't put your arms around a memory'.

Anne Bannan es una artista española con base en Madrid. Busca inspiración en su entorno cercano, creando escenas, imaginando situaciones, soñando despierta, buscando soluciones, planteando conceptos, creando fotolitos, coleccionando atardeceres y cielo. Lo cotidiano es su fuente de inspiración, el entorno urbano y los sentimientos comunes. Huye de lo normativo. Sus imágenes cuestionan el entorno que la rodea.

Por último, Alba Duque es fotógrafa de retrato y publicidad con una mirada de género. En su trabajo, busca conectar con las personas para realzar su belleza natural y visibilizar la diversidad. Pone el foco en las mujeres no canónicas, las que no encuentran representación en los medios. Dentro de esta temática tiene varias líneas de trabajo, que versan entre a mostrar la intimidad de las personas retratadas a fotografías de grupos, en las que diferentes mujeres, que no se conoci?an antes, se juntan para realzar sus diferencias y poner en foco aquello que las une: son todas bellas, válidas, y buscan mostrarse con naturalidad.