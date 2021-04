Sevilla se viste (poco) de Feria

Son 60 imágenes en otros tantos mupis distribuidos entre la avenida de la Constitución, la Plaza del Salvador y la Plaza del Altozano, unos espacios que acogerán estas exposiciones hasta el próximo 25 de abril. En paralelo, desde el Área de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con Mof&Art, Lunar Off y Qlamenco , acometerá a lo largo de este mes otra serie de iniciativas de apoyo a la moda flamenca, en atención a sus demandas tras la caída de los ingresos del sector. "Todo se ha diseñado para respaldar a este sector y siempre con las máximas garantías de seguridad sanitaria. No haremos nada que ponga en peligro la salud de los sevillanos o que no tenga el visto bueno de las autoridades sanitarias", ha aclarado.

De su lado, José Galvañ se ha mostrado encantado de la visibilidad que está teniendo la situación de la moda flamenca en la ciudad y ha subrayado el homenaje que, a través de la exposición, han querido hacer a "las personas que han aportado su grano de arena" en esta pandemia. Además, ha hecho hincapié en que "Sevilla sin la moda flamenca sería un poco menos Sevilla", por lo que ha resaltado la importancia de vestirse de flamenca "no por el divertimento, sino porque no se puede perder esta seña de identidad de la ciudad durante dos año. "No hay que juzgar y nos tiene que dar igual si una mujer aparece vestida de flamenca o con un mantón porque no es solo un divertimento, sino una ayuda a los empresarios que nos dedicamos a la moda flamenca y a la ciudad, así que dentro de lo que nos toca ojalá que la gente se anime y Sevilla se muestre vestida de flamenca de verdad", ha deseado.

Por último, Pilar Vera ha resaltado la necesidad de que se reactive la economía de la moda flamenca y que "llegue pronto" dicha reactivación, con el fin de "empezar a salir del agujero negro en el que nos ha metido esta pandemia", ha concluido.