Susana Díaz ve a Andalucía «peor que hace un año» con Moreno

Para Susana Díaz, el PP-A viene demostrando durante el último año que "no es un partido de derechas moderado que están condicionados por la ultraderecha, sino que comparte su ideario de ultraderecha en Andalucía y fuera de Andalucía", practicando e imponiendo, según ha indicado, "políticas de extrema derecha".

" Si Moreno y su Gobierno ceden ante las organizaciones Provida o ponen en riesgo el derecho y la libertad de las mujeres a decidir sobre la maternidad, es porque quieren ; si dejan sin recursos a centenares de proyectos de asociaciones y colectivos de mujeres, es porque quieren; si permiten que se señale a los MENA en centros de acogida o no hace nada ante cuando se prende fuego a un instituto donde se fomenta la igualdad, es porque quieren", ha afirmado.

En este sentido, la secretaria general del PSOE-A ha alertado de que desde el PP-A "ya se ha admitido públicamente que no sólo se apoyan en la ultraderecha porque la necesitan sino que una parte importante de su ideario". "Lo que hacen el presidente de la Junta y el Gobierno andaluz no es a lo que les obliga la ultraderecha, sino que lo hacen porque lo comparten y quieren, es lo que defienden y con lo que se sienten cómodos", ha reiterado.

Y así, ha hecho hincapié en denunciar que el Ejecutivo de Moreno "pretende cambiar el consenso social sobre el estado de bienestar conseguido en los últimos años porque su modelo no es el de una sanidad, educación, dependencia y servicios sociales fuertes y en igualdad, sino de privatización y, por eso, quieren debilitar la confianza de la gente en sus servicios públicos".

Y es que, en cuanto al año de Gobierno del PP-A y Cs en lo que a empleo respecta, ha explicado que la comunidad "está peor que hace un año en todos los indicadores" porque "no se han creado los puestos de trabajo prometidos ni los buenos datos positivos heredados se han traducido en más trabajo", sino que hay una ralentización de la economía, cae la confianza y se deterioran los servicios públicos.

En rueda de prensa, Susana Díaz también se ha referido a las relaciones de su partido y de Adelante Andalucía una vez que se ha puesto en marcha el cogobierno del PSOE y Unidas Podemos para apuntar que "al ser dos fuerzas diferentes, con dos programas e idearios distintos, cada uno tiene su labor de oposición". "Habrá momentos de acuerdo y momentos en los que no estemos de acuerdo", ha señalado antes de saludar que, aunque "en diferido", la fuerza morada en Andalucía "se sume a la defensa de un gobierno progresista en España porque Andalucía lo necesita" .

Susana Díaz ha destacado que los andaluces cuentan también "con la ayuda y contrapeso del Gobierno de España de Pedro Sánchez, "progresista, sensible y comprometido" desde sus primeras decisiones, en referencia a la subida de las pensiones un 0,9% y el próximo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En contraste, la responsable regional socialista ha defendido la oposición "intensa, seria y constructiva" del PSOE de Andalucía , garantizando que "siempre vamos a arrimar el hombro en que sea necesario para los andaluces, al contrario de lo que hacía el PP-A y, cuando pongan sobre la mesa cosas buenas para los andaluces, lo apoyaremos; pero hasta ahora no ha sido así".

