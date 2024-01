«Tenemos que ser todos más beligerantes por Sevilla, yo el primero»

Inauguramos nueva etapa, nuevos retos y un nuevo camino en El Correo de Andalucía, decano de la prensa sevillana, junto al grupo Prensa Ibérica. En la ciudad que vio nacer hace 125 años a este medio fundado por el beato Marcelo Spínola, entrevistamos a su alcalde, José Luis Sanz (PP), quien gobierna en minoría y cumple seis meses al frente del consistorio hispalense. Y lo hacemos desde su lugar de trabajo, el despacho de alcaldía del ayuntamiento que dirige.



José Luis Sanz ha dejado titulares muy importantes sobre la realidad de la Sevilla actual, y los retos que afronta en este nuevo año que acaba justo de comenzar. No ha eludido ninguna pregunta. Aquí, algunas de sus frases más destacadas. Arriba, la entrevista completa en el primer programa de Hablando Claro de este 2024.



Estado de la ciudad



“Nos hemos encontrado mucha dejadez, con todos los problemas esperando a que se solucionaran solos. Al final, el toro hay que cogerlo siempre por los cuernos”.



“La ciudad estaba muy abandonada”.



“Tenemos que ser todos más beligerantes, yo el primero”.



Diálogo con el resto de partidos



“Espero que seamos todos capaces de anteponer nuestros intereses por Sevilla a los intereses políticos que tengamos y aprobemos entre todos el presupuesto”.



Pisos turísticos



“Es un tema que genera mucho revuelo, al primero a mí; mucho revuelo y mucha preocupación”.



“Soy de los que piensan que en el Casco Histórico no cabe ni un apartamento turístico más”.



“¿A qué esperamos para actuar? Pues a que la Junta Andalucía apruebe el decreto que nos permita regularlos, sobre todo en algunas zonas de la ciudad. Es una competencia autonómica”.



Vivienda



“En esta ciudad, desde hace diez años no se construyen viviendas”.



“Los jóvenes necesitan vivienda y oportunidades de empleo. Eso es una cosa en la que Sevilla tiene también que trabajar. Nosotros tenemos un doble objetivo, la construcción de viviendas para jóvenes y después que esos jóvenes tengan oportunidades de quedarse en la ciudad de Sevilla”



Cartuja y Empresa



«Hay muchas empresas a nivel nacional que están pendientes de un espacio en Cartuja para construir edificios emblemáticos en de los mejores parques empresariales de Europa”.



“No somos capaces o no hemos sabido poner en valor el mucho talento que hay ya en Sevilla”.



Atraso



“A Sevilla le han comido la tostada en muchas cosas desgraciadamente”



“Tenemos un objetivo a medio-largo plazo que es recuperar el mucho espacio que otras capitales españolas nos han quitado”.



Seguridad



“Ésta es una ciudad hoy un poquito más insegura por falta de policías, porque no se han sacado las plazas suficientes. Faltan 500 agentes”.



“Te encuentras cámaras de videovigilancia en cualquier ciudad, en casi cualquier esquina de una calle hay una cámara. Aquí en sevilla es muy complicado encontrar cámaras; sólo para tráfico”.



Barrios degradados



“No podemos aparecer cada vez que sale una estadística como una de las ciudades donde hay seis de los diez barrios más pobres de España. Esa es una realidad que hay que afrontar”.



“Muchas veces actuamos a trompicones, sin un objetivo claro y lo único que hacemos es tapar parches. Hay que tener un objetivo mucho más amplio, mirar a largo plazo”.



“La existencia del comisionado del Polígono Sur está más que justificada. Lo que pasa es que a lo mejor se encuentra perdido”.



“En estos barrios hacen falta también políticas valientes de transformación urbanística. Hay que tirar algunos bloques, ampliar los espacios comunes, hacer grandes avenidas, crear nuevos espacios verdes”.



Cortes de luz en Barrios Altos



“Las plantaciones de marihuana no son el problema de los cortes de luz, pero sí son parte del problema”.



“Es un problema más que desde el Gobierno de España no se quiere afrontar, y eso se afronta con policías, con jueces y con fiscales.



Cultura



“Creo que esta ciudad se merece un gran proyecto cultural y construir en torno a esa ampliación del Museo de Bellas Artes ese gran proyecto ¿Cuál es el sitio? Ahí ya podemos entrar en el debate. Para mí es la Antigua Fábrica de Tabacos”.



Infraestructuras



“A Sevilla, después de la Expo 92, se le viene castigando porque se consideró que tenía las inversiones necesarias”



“Le hemos mandado una carta al ministro de Transportes, al señor Óscar Puente, para que nos diga cuál es el estado en este momento de las tres infraestructuras fundamentales para la ciudad de Sevilla: la SE-40, a conexión ferroviaria Aeropuerto-Santa Justa y el cierre del anillo de Cercanías”.



“El puente de la SE40 sobre el Guadalquivir no es viable porque, entre otras muchas cosas, puede condicionar la entrada a uno de los principales motores económicos de la ciudad, que es el Puerto de Sevilla”



“Yo soy un claro partidario de los túneles de la SE40. El único motivo para no hacerlos en Sevilla es un tema de ahorro económico”.



Semana Santa y Feria



“Yo soy partidario del modelo antiguo de Feria, creo que es mucho más sostenible desde todos los puntos de vista”.



“En el referéndum tras la Feria de este 2024 se plantearán sólo dos preguntas: modelo anterior con lunes de pescaíto o modelo actual con dos fines de semana”.



“Sobre la Semana Santa tenemos que trabajar entre todos, Arzobispado, Consejo de Hermandades y Ayuntamiento, sobre todo en garantizar la seguridad ciudadana, no solo de las procesiones de los que hacen su estación de penitencia, sino de todos los sevillanos y sevillanas que disfrutan y de todos los que nos visitan esos días”.



«Yo no soy partidario de que haya que decirle a una persona que no puede salir de penitencia”.