Test de Fagerström: mide tu dependencia al tabaco

El próximo día 1 de enero se comienza a financiar con cargo al sistema público medicamentos para dejar de fumar.

La entrada en vigor el 1 de enero de la financiación de estos medicamentos, se hará sólo bajo determinadas condiciones, destacando entre ellas la motivación de la persona y la actuación de los profesionales sanitarios. Por ello, y con el fin de alcanzar el éxito y optimizar así los recursos invertidos, es importante que el sistema sanitario aproveche todos los profesionales y establecimientos sanitarios, incluidas las farmacias sevillanas, por las que cada día pasan unos 8.500 ciudadanos, y los farmacéuticos, como expertos universitarios en el medicamento. Profesionales que pueden contribuir al adecuado uso y obtención de los resultados esperados del tratamiento, como se ha puesto de manifiesto con su participación en iniciativas autonómicas ya desarrolladas.

Se debe informar al paciente sobre todas las opciones farmacológicas existentes, sujetas o no a prescripción médica y/o financiación pública, indicando asimismo la existencia de terapias psicológicas que podrían complementar a los tratamientos farmacológicos. En general, cualquier persona que refiera cualquier patología o tratamiento de carácter crónico, estén o no típicamente asociados al tabaquismo (bronquitis, EPOC, etc.) deberá ser remitido al médico para su evaluación y establecimiento del tratamiento más idóneo. Igualmente, deberá remitirse al médico a las embarazadas o madres lactantes, así como a aquellas personas que refieran conductas adictivas.

Si el paciente solicita al farmacéutico ayuda para dejar de fumar, y si no existe ninguna contraindicación, puede proponerse un tratamiento sustitutivo con nicotina (TSN). Para ello, es importante individualizarlo según el valor del Test de Fagerström y la cantidad de nicotina que consume al día. El resultado de este test condiciona el tipo de tratamiento, mientras que la dosis dependerá de la cantidad de nicotina absorbida.

El Test de Fagerström mide el grado de dependencia, consta de seis preguntas a contestar, y el resultado puede oscilar entre 0 (dependencia nula) y 10 (dependencia extrema).