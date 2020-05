Torre Sevilla reabre con aforo máximo del 30% y zonas comunes cerradas

El centro comercial Torre Sevilla ultima su puesta a punto para su reapertura el día 25 de mayo, con las medidas de seguridad e higiene establecidas por el Gobierno, un aforo máximo del 30 por ciento y con zonas comunes y espacios infantiles "cerrados hasta la siguiente fase de la desescalada".

"Gracias a un diseño urbanístico único, el centro facilita la ventilación natural de las zonas comunes. Además, en línea con las soluciones implementadas en el rascacielos, se ha desarrollado un protocolo exhaustivo para velar por la salud de clientes y trabajadores con diferentes medidas de higiene, limpieza y seguridad", informa en un comunicado.

Así, con carácter previo a la reapertura, se va a realizar la desinfección integral del centro por parte de una empresa especializada, una tarea que se repetirá de manera periódica una vez se reanude la actividad y también se ha incrementado la frecuencia del servicio de limpieza, "prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuente", como pomos de puertas, mostradores y máquinas dispensadoras,

Desde el centro se ha destacado la instalación de mamparas de metacrilato en los puntos de información y atención al público, así como dispensadores de geles hidroalcohólicos en varias ubicaciones. Además, se han colocado alfombras desinfectantes en las entradas al centro, desde las calles Inca y Descubrimientos y se ha creado un stand sanitario, ubicado en 'Planta Plaza'.

Asimismo, las pantallas y la megafonía del centro informarán periódicamente acerca de las medidas de seguridad y se ha colocado cartelería específica. "Nuestra prioridad es garantizar la salud y seguridad de todos los usuarios y para ello, hemos trabajando conjuntamente con operadores y proveedores en una serie de medidas que permitirán ofrecer confort de higiene y seguridad a nuestros clientes", ha explicado el gerente del centro comercial, Pablo Vivancos.

En cuanto a la afluencia de público, se controlará gracias a un sistema de conteo implementado por una empresa especialista y se recogerá en tiempo real en la página web del centro, que ha establecido un control de acceso con distinción de itinerarios de entrada y salida, así como la gestión de colas y la regulación del aforo de los ascensores, además de desplegar la señalización correspondiente en escaleras, ascensores, y aseos.

Por último, el comunicado destaca que con el objetivo de reducir los tiempos de espera, se ha potenciado los diferentes servicios de compra 'on line' y recogida en tienda. En este sentido, para facilitar el servicio de 'take away 'en restauración, se ha creado una zona de aparcamiento reservada a clientes junto al parque infantil, que permite un acceso más rápido y directo a la zona de restaurantes.