Un acertante de Sevilla gana el millón del Extra de la ONCE

El sorteo del 11/11 de la ONCE ha dejado uno de los premios agraciados con un millón de euros en el Polígono San Pablo de Sevilla, donde Francisco Javier Ramos ha vendido 69 cupones premiados con 2.500 euros y el premiado también con un millón de euros. El primer premio ha correspondido al número 71339.

Hace solo un mes, el pasado 2 de octubre, Francisco Javier Ramos, que es vendedor de la ONCE desde 2001, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 350.000 euros en el mismo punto de venta ubicado en la calle Jerusalén, a las puertas de una farmacia de 24 horas situada frente al centro de Salud del Polígono San Pablo. “La verdad es que como di ese premio hace tan poco tiempo no pensaba que fuera a dar este otro del 11 del 11”, decía esta mañana feliz antes de acudir a una cita médica. En 2008 también repartió otro premio de 245.000 euros con siete cupones premiados a las cinco cifras con 35.000 euros en el mismo barrio.

Anoche se enteró de la noticia por una cliente una afortunada con 2.500 euros que le llamó. “Es el número que guardo para el barrio y me compra a diario, así que son gente muy trabajadora porque aquí no hay abundancia”, comenta. En total ha repartido 1.172.500 euros entre 70 vecinos del Polígono San Pablo. Tras la cita médica acudirá a su punto de venta para “dejarse querer” por sus clientes y compartir con ellos su alegría, explica.

Este sorteo del 11 del 11 de la ONCE ha repartido el resto de premios entre Badajoz, Valencia y Zaragoza.

El año pasado este sorteo también sonrió a Andalucía con cerca de 2,6 millones de euros en premios mayores repartidos en su mayor parte entre las localidades de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, y Alcaracejos, en Córdoba. Y el año anterior repartió otros millones de euros entre Málaga y Sevilla.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ofrecía un premio de once millones de euros, once premios de un millón de euros además de once premios de 111.000 euros, entre otros muchos que suman más de 43 millones de euros en premios.