«Un grito de esperanza» para las personas trans

«Me siento muy identificada», murmura Helen, una chica trans que tuvo que marcharse de España para encontrar trabajo mientras mira una de las ilustraciones de la exposición «NuesTrans vidas importan». La obra que observa refleja la historia de Ángel González, un chico trans que cuenta las dificultades que se ha encontrado a la hora de acceder al mercado laboral. Sin embargo, la historia no queda ahí. Ángel cambió el rumbo de su vida, empezó a estudiar integración social y ahora sí está consiguiendo entrevistas de trabajo. «Ahora tengo un brillo de esperanza o de luz por la ley trans, porque siento que es una ley muy necesaria que nos ayudará a conseguir mejores puestos de trabajo y mejor situación en la sociedad», explica Ángel. Esta exposición aúna las vivencias de 15 personas que, como Ángel, ponen voz y rostro a la futura ley trans mediante ilustraciones y vídeos interactivos a los que se pueden acceder mediante un código QR . 15 experiencias personales que pretenden poner referentes reales y positivos en ámbitos como el amor, el trabajo, las amistades o la infancia para deconstruir tópicos y borrar prejuicios que se asocian a las vidas trans.

Izhan Alcántara Pozo, conocido como «Er Reverte» de forma artística, es el ilustrador que está detrás de todas las obras expuestas. El autor explica a El Correo de Andalucía: «Todos conocemos la típica historia de la persona trans rodeada de sufrimiento, dolor, miedo y prejuicios, pero ¿y la historia positiva? Queríamos mostrar en esta exposición que las experiencias van cambiando y, pese a que sigue habiendo casos discriminatorios, también hay vivencias positivas». «Cuando una persona se empieza a descubrir a sí misma y se da cuenta de que no es un chico o no es una chica es muy duro. El conocimiento que suelen tener es que vas a terminar en la calle o que tus amigos o tus padres no te van a querer. Eso da mucho miedo y, aunque hoy solo gozamos de media igualdad por toda la desigualdad que existe, hay que enfocarse en los casos positivos y mostrar referentes como los de esta exposición», añade.