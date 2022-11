Una víctima de abuso muestra su «impotencia» al pedir el condenado reducir la pena

Una joven sevillana víctima de un caso de abusos sexuales saldado con una condena a once años de prisión al autor de los hechos ha manifestado este viernes su "impotencia y frustración", tras conocer que el inculpado ha solicitado reducir dos años su pena de prisión amparándose en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, fruto de la cual varios tribunales han revisado a la baja condenas por abusos sexuales a menores, al considerar que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".

En declaraciones a los medios de comunicación, L. C. C. ha explicado que el autor de los hechos, tío suyo, fue condenado a once años de prisión por un delito de abusos sexuales cometido sobre ella cuando era menor de edad, concretamente entre sus siete y 13 años de edad.

Ahora, según ha dicho, a través de su abogado ha tenido conocimiento de que su tío, en prisión desde 2020 a cuenta de dicha condena, ha solicitado a la Audiencia de Sevilla reducir dos años su pena privativa de libertad, esgrimiendo la Ley Orgánica 10/2022 o del "sólo sí el sí", como ha publicado Diario de Sevilla, dada la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo. Al desaparecer el delito de abuso, en concreto, la horquilla que establece las penas tiene cifras inferiores a las que se establecían con dos tipos delictivos diferentes.

Ante ello, esta joven ha manifestado su "impotencia, frustración y ansiedad", ante "la posibilidad de que salga antes a la calle" el varón condenado por haber abusado sexualmente de ella durante varios años cuando era menor. "Me genera mucha impotencia. Es frustrante", ha aseverado, considerando que la citada ley "está haciendo el efecto contrario al propósito".

Por ello, ha reclamado medidas para "la protección de los menores y para el cuidado de las víctimas" de estos casos, así como que "los agresores cumplan las condenas".