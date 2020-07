Te quedarás de piedra con los sueldos de Sálvame

Si hay un programa longevo en la televisión y que no pueden con él ni Netflix, HBO, Disney+ o cualquier cadena televisiva ese es ‘Sálvame’ (Telecinco). Desde 2009 cuando comenzó su emisión es criticado por la mayoría y visto por la mayoría. El programa de Telecinco es la clave absoluta de la cadena con tres ediciones distribuidas durante toda la tarde: Sálvame Limón, Sálvame Naranja y Sálvame Tomate. Los responsables de la parrilla no se cortan un pelo y si las cifras de audiencia funcionan y los ingresos también pueden replicar hasta el infinito este espacio. Dada su repercusión no podían tardar en salir a la luz los sueldos de los colaboradores, que los ha filtrado la web Cotilleo.es, y que han dejado patidifuso a más de uno.

El rango de salarios va desde los 1.400 euros por programa hasta los 600, evidentemente dependiendo de la importancia o tirón del personaje. ¿Y quién es el que cobra más? Quien haya visto Sálvame se imaginará las estrellas absolutas, aquí el ranking lo comparten dos personas: Kiko Hernández y Kiko Matamoros. Los dos Kikos cobran cada uno 1.400 euros por programa por demostrar sus habilidades.

Seguidas en el escalafón se encuentran Belén Esteban y María Patiño, que ganan 1.100 euros cada una por su colaboración. Le siguen cerca Mila Ximénez, que se encuentra ahora mismo de baja por cáncer de pulmón, con 1.000 euros; y Lydia Lozano, con 950 euros por programa. Ya en la ‘Segunda División’ (que para el común de los mortales es Champions League) aparecen Gustavo González y Rafa Mora, con un sueldo de 700 y 600 euros cada uno respectivamente.