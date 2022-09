Ángel Martín: «El gran problema de la generación más joven es mi generación»

El cómico y presentador Ángel Martín ha opinado que «el gran problema» de la generación más joven es su generación, porque hace sentir a los primeros que son «frágiles» por ser más sensibles a cuestiones como la salud mental, lo que le parece «una estupidez terriblemente absurda».

«Yo entiendo que si tú eres joven y ves a gente adulta diciendo ‘Hay que cuidar la salud mental’ pero luego te llaman la ‘generación de cristal’, dices ‘¿Pero qué clase de idiota eres?’, ha reflexionado en una entrevista con la Agencia Efe antes de participar este domingo en la clausura del Hay Festival Segovia.

«Las generaciones más jóvenes se están encontrando muchas cosas del pasado que se están haciendo mal eternamente y seguimos haciéndolas mal y yo creo que lo único que está sucediendo es que no entienden por qué cojones no se pone remedio», ha opinado.

Ángel Martín ha puesto el broche final al festival de las ideas que se ha celebrado desde el jueves en Segovia con una conversación con la editora de no ficción de la editorial Planeta Ángeles Aguilera, a raíz de su libro publicado hace ahora casi un año «Por si las voces vuelven».

En él, relató en primera persona su vivencia al sufrir un brote psicótico, por el que estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico en 2017, con el objetivo de ayudar a personas que pudieran estar pasando por lo mismo, aunque la gran acogida que ha tenido entre el público ha superado sus expectativas.

«Lo más sorprendente, probablemente, es la sensación de que le está sirviendo a gente en situaciones distintas a las que yo controlaba, o en las que en ningún momento pensé mientras lo escribía», ha comentado el autor.

Personas a las que, según la respuesta que ha recibido del público, este libro les ha ayudado a entender mejor a personas de su entorno que sí han sufrido algo parecido o incluso para prevenir ciertos problemas que no sabían ni que lo eran.

Durante la entrevista, Ángel Martín ha analizado el mundo de las redes sociales, entorno en el que se ha popularizado con su «Informativo matinal para ahorrar tiempo», en el que comenta la actualidad de manera muy breve cada día, vía Twitter.

En primer lugar, ha criticado que siempre que se habla de redes sociales en realidad la gente se refiere a Twitter y, cuando hablan de esta red en concreto, lo hacen como si fuera «una entidad que va sola, a su libre albedrío, se levanta y te insulta»: «No, a ti te insulta la gente», ha precisado.

«Si Twitter es una mierda y es agresivo contigo es porque la gente con la que interactúas es una mierda y es agresiva, pero el problema son los seres humanos», ha añadido.

Preguntado por cómo gestiona él las críticas que ha recibido por esta vía en determinados momentos, como el pasado mes de julio, cuando fue «trending topic» por un vídeo en el que criticaba a la clase política, Ángel Martín ha sido rotundo.

«A mí me la pela. Me la sopla. Me da lo mismo. He aprendido con el tiempo a que me da absolutamente igual, no influye en absolutamente nada de mi vida», ha respondido, antes de apuntar que le parece hasta «enternecedor» que alguien pierda su tiempo en comentar algo que no le ha gustado de él en esta plataforma.

Con el acto de clausura que él ha protagonizado, el Hay Festival Segovia pone fin a tres días repletos de encuentros y conversaciones entre artistas y expertos como el premio Nobel de Física británico-ruso Konstantin Novoselov, el historiador británico Antony Beevor o el artista y activista chino Ai Weiwei.

En él se han debatido cuestiones como la guerra de Ucrania, la incertidumbre económica postpadnemia o la crisis climática, todas cuestiones que, recuerda Ángel Martín, no son «excusa» para desatender la salud mental.

«No creo que haya habido un solo momento de la historia donde el ser humano no haya tenido guerras, crisis y caos. Es algo que es eterno. Yo creo que es imprescindible cuidar de la salud mental, no es excusa», ha comentado.

Sobre la pequeña contribución que cada individuo puede hacer en este sentido, ha pedido centrarse en «prestar atención a los nuestros» y «escuchar sin juzgar»: «El problema no es que la gente no ese atreva a hablar de salud mental, es que la gente tiene apuro de escuchar hablar de salud mental», ha precisado.

«Si tuvieras la sensación de que, al decirle a alguien que te han ingresado en un psiquiátrico o que te han dicho que igual eres bipolar o que se te ha pirado la pinza y puede que sufras esquizofrenia no va a hacer que la otra persona te ponga una etiqueta y se comporte contigo de manera diferente, tú hablarías sin ningún tipo de pudor», ha concluido.