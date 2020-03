El coronavirus deja a "The Walking Dead" sin cierre de su décima temporada

"The Walking Dead" anunció este martes que, debido a la crisis desatada por el coronavirus, no ha podido finalizar la posproducción del capítulo final de su décima temporada, por lo que no se emitirá el 12 de abril como estaba previsto.

"Los acontecimientos actuales desafortunadamente han hecho imposible completar la posproducción del episodio final de la temporada número 10 de 'The Walking Dead' así que la temporada actual finalizará con su episodio número 15 el próximo 5 de abril", informó la serie en su cuenta de Twitter.

"El capítulo planeado como cierre se emitirá como un episodio especial a lo largo del año", añadió.

Greg Nicotero, productor ejecutivo y uno de los principales responsables de "The Walking Dead", también mostró en las redes sociales su tristeza por el aplazamiento.

"La posproducción, para quien tenga curiosidad, involucra efectos especiales, música, mezcla de sonido... Este proceso dura hasta unas tres semanas antes de la fecha de emisión. Me he enterado de esto a la vez que vosotros y es decepcionante, pero el episodio no decepcionará", afirmó.

La pandemia del coronavirus, que ha provocado que la industria global de cine y televisión haya tenido que aplazar o cancelar sus planes de forma abrupta, ya había afectado a "The Walking Dead" puesto que "The Walking Dead: World Beyond", un "spin-off" (serie derivada) que iba a comenzar a emitirse el 12 de abril también se ha quedado por ahora en el aire y sin fecha de estreno.

Basada en los cómics apocalípticos y de zombis creados por Robert Kirkman, "The Walking Dead" es una de las series más populares de los últimos años aunque su éxito y respaldo crítico haya caído poco a poco con el tiempo.

La serie, que emite la cadena AMC, dio pie a "Fear the Walking Dead", producción televisiva que se emite desde 2015.

Y también hay planes, todavía sin concretar, para llevar el universo de "The Walking Dead" al cine con una serie de películas protagonizadas por Andrew Lincoln, que abandonó ya la serie pero que era uno de sus principales protagonistas en el rol de Rick Grimes.

Esta pandemia del coronavirus ya deja en el mundo 372.757 contagiados, mientras que los fallecidos son 16.231 (1.579 más que en la jornada anterior), según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).