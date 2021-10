El duro anuncio de Jesús Mariñas que sorprende a todos

El conocido periodista, de 79 años, ha anunciado que padece cáncer de vejiga. Se muestra muy optimista ante este duro revés que le ha mantenido apartado del foco público durante las últimas semanas. «Tengo cáncer de vejiga y lo voy a superar», asegura en la portada de la citada revista.

Aunque Mariñas afirma que se está tomando la enfermedad con tranquilidad, deja claro que no le resta ninguna importancia: «No he pasado miedo porque no me quita el sueño, pero me lo tomo muy en serio». «Lo llevo con serenidad, voy a salir de ésta», añade.