Ingresada la presentadora del tiempo de Antena 3, Himar González

Preocupación es lo que se respira entre los seguidores de Himar González, la popular presentadora del tiempo de Antena 3, tras publicar en Instagram una fotografía suya ingresada en el hospital en cama y con una vía.

La presentadora, habitual meteoróloga en las noticias del fin de semana junto a Matias Prats y Mónica Carrillo, no ha querido dar mucha importancia a su estado y ha aclarado que no es nada relacionado en el coronavirus, pero seguirá ingresada por el momento, por lo que sus seguidores no podrán contar con su presencia en el informativo.

Asi lo ha comunicado en la red social con una impactante imagen de su estado: «Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#noCovid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. En @quironsalud me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza!!». A lo que añade los hashtags de agradecimiento a todos los que se han preocupado por su salud: «Sé #feliz. #Vive. #BuenosdíasMundo. Gracias por vuestra compañía. Siempre.»