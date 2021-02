Netflix, situada en primera posición en los globos de oro 2021

Nos encontramos ante la gala que actúa como telonera de los Premios Óscar y que da comienzo cada año a las celebraciones cinematográficas en este barrio tan recurrente.

Caracterizado por una larga historia cinematográfica que comenzó a principios de los años XX, Hollywood muestra en la actualidad el gran desarrollo que se está viviendo en este mundo del entretenimiento y la cultura. El gran efecto de la ficción y no ficción ha pasado por varias etapas que van desde la era muda, hasta el período contemporáneo, propio de las décadas posteriores a los años 80.

Probablemente, y desde hace dos años, el cine americano se encuentre inmerso en un cambio notable entre sus etapas, y es que ahora las plataformas que emiten en streaming forman parte de las películas y series tanto de cine como de televisión nominadas a este gran premio. Netflix es una de las que cuenta con algunos de los proyectos más relevantes del momento.

Por su parte, hoy mismo se han conocido los nombres de los galardonados entre los que destacaban como favoritos The Crown, Ozarc, Los Bridgerton y Ratched (en series) o The Prom y El juicio de los 7 de Chicago (en cine) si hablamos de Netflix; We Are Who We Are, o Love Country en HBO e incluso The Mandalorian si mencionamos a Disney+.

Las películas favoritas en las quinielas cuentan con los nombres de Joler, Érase una vez Hollywood y El Irlandés. The Crown, Euphoria, El cuento de la criada y Chernobyl, son los favoritos de televisión.

En cuanto a actores y actrices más reconocidos para este momento, habría que mencionar a Tom Hanks, que recogerá el premio Cecil B Hanks y Ellen DeGeneres, a quien se le premia toda su carrera televisiva.

Unos premios que, como todo, se han visto vulnerables ante la pandemia del coronavirus, pero que tras la decisión de retrasar la celebración y mediante el cumplimiento estricto de las normas de seguridad en cuanto a aforo se refiere, se celebrarán a finales de este febrero tan esperado.