Paco Márquez, un palaciego en ‘Honor’, la próxima serie de moda

Paco Márquez abandonó en plena pandemia la carrera de Arte Dramático en Sevilla, “no porque dejase de gustarme esta profesión, que es mi pasión, sino todo lo contrario”, dice, “porque decidí centrarme de lleno en lo que me gustaba, y debido a las difíciles circunstancias de aquellos momentos las clases empezaron a ser online y yo no terminaba de ver la luz”. El caso es que al poco tiempo se integró en el Laboratorio de Interpretación de Sevilla , de Sebastián Haro, que busca formar a actores tanto para el cine como para el teatro. “Yo echaba de menos antes interpretar ante la cámara”, cuenta Paco -ahora representado por Lis Representantes - “y aquí encontré una magnífica oportunidad, porque además pienso que el futuro de los actores, o al menos una salida muy amplia, está en lo audiovisual”. Entre sus referentes, Paco cita a Javier Bardem , de quien está viendo “toda su filmografía”, y también a Antonio de la Torre , “a quien admiro muchísimo”. Aunque Paco ha participado en varios cortos y documentales, “la verdad es que esta serie va a ser lo más importante que voy a tener la oportunidad de hacer hasta el momento”, reconoce.

“Cuando me presento como persona, como trabajador, mantengo mi acento”, asegura Paco. “Pero luego cambio o matizo el acento en función del papel que se me asigne y no tengo problemas”. Tampoco ve un inconveniente en su propio acento andaluz, porque “actualmente, además, hay muchísimas ficciones que se desenvuelven en contextos andaluces y creo que hasta me puede ayudar”. “Es más fácil la dicción castellana siendo andaluz que intentar hablar andaluz siendo castellano”, sostiene. En Honor, el juez protagonista es originario de Argentina, pero toda la ficción se desarrolla en un contexto andaluz y, de hecho, estos días se sigue grabando en localizaciones entre Cádiz y Sevilla.

El actor palaciego está muy satisfecho del trato recibido hasta ahora por la productora y sus compañeros, y reconoce “la suerte que he tenido de ser seleccionado en varios casting, porque suele ocurrir que lo puedes hacer igual o incluso mejor que otro pero que prefieran un rostro conocido que les garantice de entrada el éxito”. El rostro de Paco Márquez promete serlo en menos de lo que él mismo imagina.