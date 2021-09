Posible demanda contra Kiko Hernández, que advierte: «Luego hay que pagar costas»

Terelu, ante la andanada del polémico presentador, declaró que iba a poner en manos de sus abogados una posible demanda por sus «graves insinuaciones» respecto a la pandemia y esto no ha hecho más que avivar el fuego en antena con la respuesta de Kiko: « Recuerda que luego hay que pagar costas ».

La polémica y la enemistad entre ambos ya viene de lejos, ya desde que trabajaran juntos en ‘Sálvame’. Para rebajar la tensión la cadena preparó un encuentro entre ellos en otro espacio de Mediaset, ‘Secret Stories’, que acabó en catástrofe cuando Campos le negó el saludo.

Tras la amenzaa de demanda, Kiko Hernández no se amedrentó y ha cargado contra ella en directo con un monólogo muy lejos de la reconciliación: «No lo consultes, ponla. Es más, pon dos, por si una se pierde. Pero recuerda que luego hay que pagar costas», le animó.

Y continuó en su respuesta recordándole sus últimos ‘triunfos’ en los juzgados: «Este año llevo 30.000 euros de costas de Toño Sanchís, de Liberto de la Franca, secretario del hijo que me pedía 400.000 y me debe otros 30.000 euros y por último un gran Hermano que me pedía 300.000 euros, que son otros 40.000 en costas». «Llevo 90.000 euros este año. Gano más en costas que viniendo a ‘Sálvame’ y vendiendo aceitunas», finalizó.