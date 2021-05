Córdoba abre la gran temporada en Andalucía

Roca Rey reaparecerá finalmente en España en el coso de Los Califas después de no haber podido hacerlo ni en Sevilla ni Jerez. Foto: Toromedia.

Merece la pena ahondar más en las circunstancias del festejo del sábado. Roca y Aguado –que se presenta como matador en la plaza de Los Califas- sólo han compartido una tarde como diestros de alternativa. Fue el 10 de mayo de 2019 en la plaza de la Maestranza y desde entonces no han vuelto a verse las caras en un patio de cuadrillas. El sevillano se destapó aquel día como gran intérprete del toreo más clásico y arrebató al peruano la condición de gran triunfador de la última Feria de Abril celebrada hasta ahora. Roca tuvo que cortar la temporada dos meses después –lo hemos publicado en un reportaje exclusivo- a raíz de una lesión que se produjo en Las Ventas y de la que se resintió en San Fermín. La de este sábado –después de los aplazamientos sucesivos de Sevilla y Jerez- es su reaparición en ruedos españoles después de casi dos años de ausencia, la recuperación de esa compleja lesión y los rigores de la pandemia.

Rumores que no se confirmaron

El clarín está a punto de salir pero no han faltado problemas de trastienda, adobados de esas circunstancias sociopolíticas de las últimas semanas a las que no ha sido ajeno el toreo. La empresa Lances de Futuro había organizado el ciclo cordobés en base a las restricciones que ya existían. Esto es: la famosa separación de metro y medio de espectador a espectador que reduce drásticamente el aforo del coso cordobés a 3.000 localidades. La premura de tiempo no les ha permitido beneficiarse en toda su dimensión de estas nuevas disposiciones aunque la taquilla ha puesto algunas localidades más a la venta.

Es obligado recordar que los principales productores del negocio taurino al sur de Despeñaperros –con la llamativa ausencia de Ramón Valencia- acudieron el pasado 27 de abril al encuentro convocado por Elías Bendodo en San Telmo. Todos salieron de allí con media sonrisa, buenas palabras en los oídos pero con los bolsillos vacíos. La eliminación del famoso metro y medio tuvo que esperar al levantamiento del estado de alarma después de haberse llevado por delante la feria de Sevilla y, por los pelos, la de Jerez.

La premura del tiempo ha jugado en contra de un nuevo diseño del taquillaje del inmenso embudo cordobés. Al evidente perjuicio económico se había sumado antes la indisimulada presión de Morante, que ya había declarado su aversión a hacer el paseíllo en plazas por debajo del 50% de su capacidad. El diestro de La Puebla, además, había puesto en evidencia la inacción de la Junta de Andalucía en distintas declaraciones aumentando el clima de incertidumbre. En esa tesitura, y a pesar de que la venta de abonos y localidades ha marchado viento en popa, no han faltado los rumores de aplazamiento, añadidos a la ausencia definitiva de las cámaras de TV. A pesar de todo la Feria de la Salud –o de los patios- sigue adelante. Será la primera de Andalucía.

Las combinaciones de toros y toreros son las siguientes:

Viernes, 14 de mayo: Novillos de Fuente Ymbro para Javier Moreno ‘Lagartijo’, El Rafi y Tomás Rufo.

Sábado, 15 de mayo: Toros de Los Espartales, para la lidia a ecuestre, y de Núñez del Cuvillo para el rejoneador Diego Ventura y los matadores Andrés Roca Rey y Pablo Aguado.

Domingo, 16 de mayo: Toros de Juan Pedro Domecq para Finito de Córdoba y Morante de la Puebla, mano a mano.

Los tres festejos comenzarán a las 19.00 horas.