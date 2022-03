Danh Vo ha pintado -por fin- el cartel de la Real Maestranza

La junta de gobierno de la Real Maestranza de Caballería había escogido al creador vietnamita Danh Vo para firmar el cartel anunciador de la temporada taurina 2022 en la plaza de toros de Sevilla . Pero nada se sabía del autor ni de su obra. El cuerpo nobiliario había mantenido su habitual discreción en este campo pero los plazos se sucedían sin que se supiera nada del particular mientras arreciaban los rumores. Eso sí: el encargo estaba hecho pero el cuadro no llegaba en tiempo y forma mientras se sucedían otros capítulos habituales de la pretemporada taurina sevillana, incluyendo la presentación oficial de las combinaciones de toros y toreros que, hasta ahora, siempre habían estado precedidas de la puesta de largo de una obra que engrosará la colección de arte contemporáneo de la Maestranza.

Danh Vö (1975) es un artista conceptual, escultor e instalador danés de origen vietnamita que actualmente trabaja y vive en Berlín. Su obra es incomprensible sin conocer su historia personal. La victoria de los comunistas en Vietnam y la caída de Saigón provocan que la familia de Vö, junto a otras 20.000 familias, fuera confinada en la isla de Phú Quôc. Sus padres, cristianos y practicantes, decidieron huir de su reclusión construyendo una patera con la que lanzarse al mar para alcanzar las costas de Estados Unidos. La embarcación fue rescatada en alta mar por un barco de la Danish Maresk Shipping Company; de ahí que la familia Vö se estableciera en Dinamarca, donde el artista se formó.

Estudió en la Royal Danish Academy of Fine arts de Copenhague hasta 2005 para continuar su formación en la Städelschule de Frankfurt. En 2006 obtuvo una beca para estudiar en la residencia de Villa Aurora en Los Ángeles. Su trayectoria artística lo ha convertido en un referente creativo mundial; ha expuesto en museos e instituciones como Royal Academy of Arts de Londres, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, el Statens Museum for Kunst de Copenhague, la Kunsthalle Fridericianum de Kassel, el Musée d’art moderne de la Ville de París, en el Museo Júmex de la Ciudad de México, en el Museo Guggenheim de Nueva York o en el Museo Reina Sofía Madrid.

También ha participado en numerosas muestras colectivas como la Bienal de Berlín, en Singapur, en Venecia, en el Whitney Museum de Nueva York, la Kunsthalle de Basilea y exposiciones en espacios como el Instituto de Arte de Chicago, la Kunsthaus Bregenz de Austria, el Centre Georges Pompidou de París o la Villa Medici de Roma, entre otros. El artista danés ha sido galardonado con premios como el Hugo Boss de 2012 o el premio Arte de la BlauOrange del Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken de Berlín de 2007.

Dentro de su trayectoria artística hay que destacar, en relación con la ciudad de Sevilla, el encargo por parte de la Hermandad de la Macarena del cartel del 425 aniversario de la corporación de la Madrugada. De hecho, el creador vietnamita visitó la Basílica de la Esperanza en enero de 2020 como parte del proceso creativo de la obra, visitando el museo de la cofradía y orando ante la imagen de la Esperanza en su camarín, en el que permaneció largo rato.