Daniel Luque e Inma Vílchez: de sevillanas maneras en la Fundación Cajasol

“Le agradezco de corazón que lleves el mundo del toro a donde lo has llevado”, señaló Luque. Inma Vílchez reconoció que había recibido el calor de algunos matadores pero destacó que su única fuente de inspiración era “el arte de los toreros”. “Mi música tiene un mensaje muy directo y es decir que soy taurina”, insistió Inma aludiendo al “desconocimiento” del toro y el toreo entre la juventud. “A través de mis canciones intento llegar a la persona que me escucha explicando eso y si escuchando mis letras comprenden un poco mejor el mundo del toro eso es una victoria”, señaló.

Era una cuestión de afición, corroborada por Daniel Luque. “Hay que tenerla en cualquier profesión y es muy difícil triunfar en cualquier cosa pero en el mundo de toro más”, señaló el matador. “La vida de una persona no tiene precio y la expones delante del toro, en la carretera, en el día a día... somos culpables de haber cerrado este mundo para que la gente lo comprendiera mejor”, añadió el torero. “Ahora nos hemos abierto más pero debemos acoplarnos más a la sociedad de hoy” señaló Luque reiterando el agradecimiento a Inma Vílchez, especialmente por sufrir ataques de ciertos antitaurinos que no entienden de tolerancia.

En la charla pudimos descubrir que Inma nunca se pondría a cantar en una plaza, mientras un torero estuviera delante de un toro. “No me gusta mezclar una cosa con otra; me han propuesto participar en corridas cantadas pero me parece una falta de respeto total a la liturgia del toreo”, precisó la cantante recordando una participación en un festejo organizado en un pueblecito de Ávila que no le dejó buen sabor de boca. “Yo toreé una corrida flamenca en Francia y no me disgustó, sabía a lo que iba. En el campo también me han cantado y no me parece mal”, apreció Luque.