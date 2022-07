Daniel Luque y Morante incendian las Colombinas

Una, otra, otra más... Luque le formó un auténtico gazpacho al segundo toreando a la verónica cómo sólo son capaces algunos elegidos. A las verónicas, mecidas con medio capote, les sumó una suerte de luquecinas que remató con un auténtico pase de pecho. Las palmas echaban humo y el animal, apretado de cuerna, tuvo aire bravito en el caballo. Luque estaba loco por meterle mano y no dudó en brindar a la parroquia. La faena comenzó con muletazos cambiados, siempre ceñidos, y en la primera tanda formal el bicho se le vino como un rayo. A partir de ahí todo fue in crescendo: los muletazos a media altura, uno de pecho circular, el hondo toreo diestro...

La cosa terminó de ponerse al rojo vivo cuando se echó la muleta a la mano izquierda. Surgieron los primeros naturales, muy espatarrado el torero; bravo y entregado el toro de Juan Pedro. En la siguiente, arrastrando la muleta que acababa de cambiar, se empezó a mascar lo que acabaría ocurriendo. Pero es que el matador de Gerena acabó de formar el lío soltando la espada para hacerle todo tipo de diabluras al animal. En la intensidad de las luquecinas finales no había dudas: el toro de Juan Pedro Domecq, isla de luz en una temporada aciaga, iba a ser indultado.

El quinto echó mano a Daniel en una fea voltereta. Lo estaba toreando casi de salón con el capote pero en uno de los lances, ya eran pura utopía, no le perdonó. Se repuso de inmediato para comprobar que hacía cosas raras por el pitón izquierdo. Pero ahí iba a estar la clave... Luque brindó a Pereda, el empresario de La Merced, y después de los primeros muletazos mandó parar la música. Y se puso a torear... No cabía más entrega y compromiso a pesar de las dificultades que planteaba la remisa embestida. No importó: el diestro de Gerena acabó relajando la planta antes de echarse la muleta por el complejo pitón izquierdo, que acabó rendido. Ésa fue la clave de una faena siempre a más en la que acabó toreando a placer por el palo natural certificando que debe cambiar de órbita de inmediato. El espadazo, feo, sí fue suficiente. Las dos orejas, macizas.

Pablo Aguado trufó verónicas y chicuelinas para parar al tercero pero lo mejor fue la media. Acodado de pitones, no tuvo mal aire en banderillas pero no iba a mantener ese son en la muleta, perdiendo gas como un balón pinchado mientras el diestro sevillano se afanaba en una faena comprometida en los terrenos que no terminó de adquirir argumento. El sexto apenas le dejó esbozar algún lance estimable. Fue un toro que permitió a Iván García formar un lío de los suyos con los palos pero que no terminó de brindar el acople necesario a Pablo Aguado en una labor en la que hubo mejores planteamientos que resolución. El bicho punteaba por arriba, se quedaba corto. No había mucho que rascar y la espada, esta vez, se atascó.