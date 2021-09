Emilio de Justo rompe la feria

Emilio de Justo ya había rendido la plaza de Madrid con un corridón de Victoriano del Río pero la cita de Sevilla, mano a mano con Ferrera y ante ‘sus’ victorinos tenía un aire de reválida, superada con altísima nota. El extremeño, ésa es la verdad, sale lanzado de esta atípica Feria de San Miguel que aún no ha pasado su ecuador . La dimensión global de su triunfo –con todos los matices que impuso cada uno de sus toros- tiene otro valor que debería hacerle acreedor del hueco libre que aún queda en el ciclo. ¿Qué hizo Emilio de Justo? Tocar las teclas precisas de cada toro, exprimir todas sus opciones, entregarse sin traicionar su concepto, torear en el más amplio sentido de la palabra...

Así lo había hecho con el segundo de la tarde, el único que acabaría pasado por agua. Fue un sobrero que sustituyó al titular, despitorrado al rematar en un burladero. Al sustituto le costó salir pero cuando lo hizo acabó embistiendo en el capote del extremeño, que puso mucha garra en sus lances. El inicio de faena estuvo lleno de sabor pero todo estuvo a punto de irse al garete cuando Emilio cayó en la cara del toro al resbalar en el piso mojado. En la primera embestida se hizo el quite tirando la muleta pero al segundo envite no se libró de una feísima voltereta de la que salió milagrosamente ileso después de haber estado colgado del pitón por la barriga. Al bicho, que no tenía mal fondo, si le faltaba un tranquito que Emilio de Justo supo suplir con temple exquisito en las primeras series. Cuando se echó la muleta a la mano izquierda ya tenía el freno echado pero ese primer trasteo, rematado de un pinchazo y una estocada, ya había logrado poner en guardia al público.