Feria Mundial del Toro: diez años después

“Tenemos que saber si la Feria del Toro interesa al mundo del toro”. Era la frase lapidaria que sentenciaba aquella muestra inolvidable y posiblemente irrepetible. La pronunció Felipe Luis Maestro denunciando con impotencia el final irremediable de una brillante iniciativa que se murió por puro desinterés de sus actores naturales. Así de claro. El entonces director gerente de FIBES había convocado a la prensa el uno de febrero de 2011 para hacer oficial el eclipse total de aquel empeño coral que sólo necesitaba 300.000 euros para garantizar su supervivencia. Ante la falta de patrocinios oficiales y comerciales había que pescarlos entre la grey taurina. Pero no fue posible reunirlos. Ya lo hemos dicho: la mayor parte del sector se puso de perfil...

“La gente del toro no es que me haya dicho que no, es que hasta ahora no he conseguido reunirme con ellos” aseguraba Felipe Luis Maestro anunciando un encuentro que nunca tuvo lugar con los protagonistas de la fiesta -ganaderos, matadores, cuadrillas y empresarios- para conocer “hasta qué punto la Feria Mundial del Toro es necesaria para ellos”. El director gerente de FIBES también habló entonces de fallidas intervenciones de consejeros, de la falta de patrocinio privado ante la presión antitaurina...

De la misma forma explicó que se había frustrado una exportación del modelo a Madrid, “buscando la autofinanciación y una ciudad con mayor carga demográfica”. Finalmente, remachó el clavo narrando el fallido intento de involucrar en el patrocinio -apoquinando a escote los famosos 300.000 euros del ala- a las diputaciones de Jaén, Cádiz, Huelva y Sevilla, impulsoras de la tibia iniciativa ‘Territorio Toro’ que tenía –y tiene- al ganado bravo como reclamo turístico en esas provincias.