Joaquín y el Cid: toros, fútbol y un poquito de humor...

Había llegado el momento de hablar de la génesis de sus respectivas carreras. “No es fácil llegar, es muy trabajoso”, reconoció Joaquín aludiendo a las expectativas truncadas de sus siete hermanos. “Todos quisieron ser futbolistas y sólo he llegado yo”, prosiguió el jugador bético recordando que, más allá de las cualidades innatas “hay que sumar trabajo y humildad, eso es lo que tienes que aportar tú”. El futbolista evocó sus años de forja y hasta ese tren diario para poder entrenar en Sevilla: “Me conocía hasta el que vendía los mostachones de Utrera”, bromeó.

Era el turno de El Cid. El moderador recordó al incipiente torero, subido en un tractor, labrando las tierras familiares antes de que comenzara a sonar su nombre como novillero. “Todavía me subo al tractor”, explicó el torero poniendo sobre la mesa otra cualidad para sobresalir: la vocación. “Hay que poner lo mejor de ti mismo sin buscar excusas de terceros. Cuando tú te propones algo de verdad lo consigues”, reflexionó el torero recordando algunos momentos de zozobra. “Debuté en Salteras en el 94 y me fui a Madrid; estuve viviendo allí solo seis años. Intenté acoplarme lo mejor posible a la vida de la capital después de estar metido en un cortijo. Yo quería ser torero y tenía que hacer ese esfuerzo. Afortunadamente soy una persona con suerte pero la suerte también hay que buscarla. La encontré y la aproveché”.

Joaquín también estuvo a punto de tirar la toalla antes de alcanzar el éxito y la fama. “Me convocó la selección andaluza y le dije a mi padre que no quería jugar más al fútbol; antes de acostarme me cogió y me dio un cate. Jugué y le dije que quería seguir intentándolo. Aquello me cambió la vida”, añadió el futbolista que también narró su progresiva vocación bética. “Siempre me he sentido muy ligado a esta ciudad y a estos colores aunque también han podido condicionar mi carrera. Pero no me arrepiento de nada”, reconoció el jugador, que renunció a algunas oportunidades profesionales que le habrían alejado de la ciudad de la Giralda. “Es que no lo sentía y la vida es como es” afirmó el astro bético confesando, una vez más, su fuerte vocación taurina.