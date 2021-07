Jorge Martínez: sólo podía quedar uno...

Eran nueve novilleros y quince ganaderías. Pero sólo podía quedar uno. El novillero Jorge Martínez, que sólo había toreado el festejo de su presentación con picadores, partía como un auténtico tapado en un ciclo en el que había otros nombres mucho más reconocibles. Su tesón, entrega, capacidad y excelente concepto –alabados por el boca a boca de los profesionales- acabaron por imponerse en un ciclo, auspiciado por la Fundación del Toro de Lidia y la Junta de Andalucía, que ha sacado del corredor de la muerte al escalafón de novilleros.

Sólo había toreado una novillada picada, la de su debut con caballos, antes de participar en el Circuito Andaluz. Son cuatro festejos que le han cambiado la vida...

Sí, son sólo cuatro novilladas. Pero han hecho que se me abran las puertas, que se cree una ilusión y que se allane un poco el camino dentro de la dificultad que entraña todo esto. Afronté todo esto sabiendo que era la oportunidad más importante de mi vida y no podía desaprovecharla si quería ser alguien en este mundo. La mentalidad era que sí o sí tenía que ser. Ésa era la única manera de poder abrirme camino y colocarme en el lugar que quiero estar.

Pero más allá del triunfo o los trofeos hay que valorar el comentario unánime de los profesionales, ese boca a boca... es casi más importante.

Esa es una de las cosas que más he buscado siempre, que el aficionado me reconozca y pueda estar en boca de todos aquellos que entienden realmente lo que es el toro y saben apreciar lo que uno hace en la plaza. Es una de las cosas más bonitas y que más me ha motivado siempre.

¿Ha notado un cambio en el trato con la gente del toro? ¿Hay un antes y un después?

Todo ha cambiado un poco, puede ser. La gente me puede identificar más. Posiblemente ya sepan quién es Jorge Martínez. Pero esto sólo es un comienzo y ahora lo que hay que hacer es ratificarlo tarde tras tarde. Se ha creado un marco bonito pero hay que seguir...

De alguna manera, era el tapado del circuito...

Seguramente era el menos conocido de los nueve novilleros anunciados o al menos del que menores referencias había para el aficionado. Sí, puede ser...

¿Murcia o Almería?

Yo nací en Totana, en la provincia de Murcia, pero taurinamente me he criado en Almería. Me considero más torero de Almería que de cualquier otro sitio. Llevo mucho tiempo viviendo allí y me considero un almeriense más.